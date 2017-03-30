Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В НБУ отреагировали на обыски НАБУ

30.03.2017 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В НБУ отреагировали на обыски НАБУ

В Национальном банке Украины (НБУ) подтвердили, что  подтверждает, что согласно решению Соломенского районного суда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия в Нацбанке.

"В соответствии с законодательством и в рамках следственных действий Национальным банком предоставляется правоохранителям информация и необходимые для работы документы и материалы, что обеспечит выполнение ими их функций в полном объеме",  - отметили в НБУ.

В Нацбанке добавили, что ожидают от НАБУ полного и объективного расследования.

НБУ напоминает, что за 12 месяцев 2016 года 155 раз оказывал правоохранительными органами доступ к информации.

"Активно в прошлом году НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины. В январе и феврале 2017 предоставлял доступ правоохранителям 28 раз: 11 раз в январе и 17 феврале", – отмечают в НБУ.

Напомним, вчера детективы НАБУ совместно с Нацполицией проводили выемку документов в Национальном банке. По информации НАБУ, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением.

Речь идет о периоде 2015-2016 годов. "Пока нному из участников о подозрении не сообщается. Расследование продолжается.

 

Источник: http://www.segodnya.ua



Теги: Донбасс, НБУ, обыск, НАБУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх