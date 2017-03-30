Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу

30.03.2017 18:15

На сьогоднішній день Російська Федерація вичерпала більшу частину своїх резервів, тому у випадку, якщо Збройні сили України будуть наступати на Донбас, то терористичні організації «ДНР» та «ЛНР» не отримають серйозного підкріплення. Таку думку висловив ветеран антитерористичної операції, командир полку «Грузинський легіон» Мамука Мамулашвілі, передає replyua.net.



«Російські пропагандисти люблять заявляти про те, що на даний момент Росія не вмішується у військовий конфлікт на Донбасі. Оскільки, якщо вона вмішається, то від цього нібито буде лише гірше. Але ми ж всі чудово розуміємо, ми всі це бачили своїми очима! Росія вже вмішалася і використовує свої ресурси по-максимуму. Її головна мета – зламати Україну. Для цього Кремль не буде шкодувати ні живої сили, ні техніки та зброї. Але, не зважаючи на це, вже протягом майже двох років їм не вдається зробити нічого серйозного. Вони не можуть здвинути нас навіть на метр», - наголосив він. Також він вважає, що на сьогоднішній день Російська армія досить виснажена, а зброя закінчується. За словами ветерана, якщо головнокомандувачі ЗСУ сьогодні приймуть рішення йти в наступ та визволяти українські землі силовим методом, противник не зможе довго опиратися.