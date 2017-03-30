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Журналіст спрогнозував особливо «гарячий день» для Євробачення у Києві

30.03.2017 12:40
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Журналіст спрогнозував особливо «гарячий день» для Євробачення у Києві

Україна передрекли нові проблеми навколо пісенного конкурсу «Євробачення-2017» на 9 травня поточного року. Як інформує replyua.net, таку думку в Facebook написав директор і засновник в Україні так званої «Вільної школи журналістики» Дмитро Раїм.

«Євробачення, яке ми будемо дуже довго згадувати. Перш за все, вчора власники прав на Євробачення заявили, що Україна може втратити свого представника в конкурсі, якщо не буде виступати Росія Ще один важливий момент полягає у тому, що перший відбірковий етап, коли тут будуть еврожурналісти , камери, всі телеканали, 9 пройде травня. Це -Т точка», - зазначив Раїм. Як відомо, раніше в Україні 9 травня відзначався День перемоги у Великій Вітчизняній війні. Однак у зв'язку з процесами декомунізації після 2014 року святкування цієї дати в Україні було переглянуто.

29 березня жовте швейцарське видання Blick опублікувало цитати генерального директора Європейської мовної спілки (ЄМС) Інгрід Делтенре (EBU - організатор конкурсів «Євробачення») пригрозила Україні якимись санкціями щодо проведення конкурсу через заборону на в'їзд в країну представниці Росії Юлії Самойлової. 



Теги: Донбасс, Киев, Евровидение
 
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