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Курс НБУ на 31 марта: доллар и евро подешевели

31.03.2017 08:34
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Курс НБУ на 31 марта: доллар и евро подешевели

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 31 марта.

Так, доллар подешевел на 7 коп. - до 26,97 грн.

Евровалюта подешевела на 10 коп. - до 28,96 грн. 

Курс российского рубля также вырос на 4 коп. - до 0,478 грн.


Фото: 112.ua

Теги: Украина, Донбасс, доллар, курс валют
 
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