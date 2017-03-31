На границей с Россией задержали боевиков "ЛНР"

31.03.2017 19:44

Пограничники задержали двоих боевиков самопровозглашенной "Луганской народной республики" на границе с Россией в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Двух граждан Украины, которые, скорее всего, причастны к деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО, сотрудники Госпогранслужбы разоблачили на границе с Россией. Мужчины возвращались в Украину из соседней страны", - говорится в сообщении.

При осуществлении контроля автомобиля Mercedes в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники совместно с работниками таможни обнаружили у пассажира "паспорт", выданный на временно оккупированной территории Украины.

Житель Луганской области 1969 года рождения попытался спрятать документ под подкладку куртки.

В личных вещах другого мужчины, который также ехал этим автомобилем, было найдено удостоверение военнослужащего подразделений боевиков, члена террористической группировки "Леший" и "Ровеньковского войскового казачества".

Кроме того, было обнаружено заявление одного из мужчин с просьбой о вступлении в ряды незаконных вооруженных формирований.

На данный момент мужчины задержаны, продолжаются фильтрационные мероприятия.