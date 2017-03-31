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На границей с Россией задержали боевиков "ЛНР"
Пограничники задержали двоих боевиков самопровозглашенной "Луганской народной республики" на границе с Россией в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Двух граждан Украины, которые, скорее всего, причастны к деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО, сотрудники Госпогранслужбы разоблачили на границе с Россией. Мужчины возвращались в Украину из соседней страны", - говорится в сообщении.
При осуществлении контроля автомобиля Mercedes в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники совместно с работниками таможни обнаружили у пассажира "паспорт", выданный на временно оккупированной территории Украины.
Житель Луганской области 1969 года рождения попытался спрятать документ под подкладку куртки.
В личных вещах другого мужчины, который также ехал этим автомобилем, было найдено удостоверение военнослужащего подразделений боевиков, члена террористической группировки "Леший" и "Ровеньковского войскового казачества".
Кроме того, было обнаружено заявление одного из мужчин с просьбой о вступлении в ряды незаконных вооруженных формирований.
На данный момент мужчины задержаны, продолжаются фильтрационные мероприятия.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Харьковская область, задержание, ЛНР, боевики
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