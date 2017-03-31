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Погода в Украине 31 марта: пасмурно, местами дождь

31.03.2017 07:58
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Погода в Украине 31 марта: пасмурно, местами дождь

Температура воздуха днем в стране +6...+8 градусов; ночные показатели будут +4...+6. Ветер западного направления 7-12 м/с.

В центральных областях ожидается дождь. Температура воздуха в среднем по региону днем +6...+8, ночью +6...+8.

На севере Украины ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +5...+7, ночью +3...+5.

В городах восточной Украины ожидаются дожди. Температура днем +6...+8, ночью +2...+4.

В южных областях синоптики обещают преимущественно дождь. Температура днем +14...+16, ночью +7...+9.

В западной части ожидаются дожди. Температура воздуха в регионе ожидается +7...+9, ночью +5...+7.


Фото: telegraf.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, погода, весна
 
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