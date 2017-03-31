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Убийство Вороненкова: российские следователи уже наметили еще одну жертву

31.03.2017 08:20
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Убийство Вороненкова: российские следователи уже наметили еще одну жертву

Российские правоохранители, расследующие убийство экс-депутата Госдумы, бывшего члена КПРФ Дениса Вороненкова, хотят допросить экс-депутата Илью Пономарева. Об этом рассказал источник "Газеты.Ru", близкий к правоохранительным органам.

 По версии следователей, Пономарев является ключевым свидетелем по делу, так как был в курсе планов Вороненкова в день убийства.

"Изначально Пономарев заявлял, что Вороненкова убили по дороге на встречу с ним. Значит, он уже был в курсе его маршрута", - объяснил источник.

Кроме того, по словам источника, из слов Пономарева явно следует, что он обладал большой информацией о деятельности Вороненкова.

 Напомним, что экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен, 23 марта, в центре Киева на улице Пушкинской. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Стрелявшего госпитализировали. Медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.

Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. Он родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами и якобы ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений ВСУ или Национальной гвардии.


Фото: 112.ua

Теги: Россия, Донбасс, убийство, Илья Авербух, свидетель, следователь, Денис Бойцов
 
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