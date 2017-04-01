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Экс-глава ГФС Насиров, у которого не было денег на залог, задекларировал больше миллиона долларов наличными
Отстраненный от должности глава ГФС Роман Насиров за 2016 год задекларировал 1,13 млн долл. (30,5 млн грн), 440 тысяч евро (12,7 млн грн) и 3,4 млн грн сбережений наличными. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передает телеканал "112 Украина".
Жена Насирова Екатерина Глимбовская задекларировала наличными 320 тыс. долл., 240 тыс. евро, 2,8 млн грн.
Также в собственности у Насирова находится земельный участок в 395 кв. м в Чернигове, земельные участки в 5 900, 33 000 и 10 750 кв. м в селе Количовка Черниговской области, также он арендует ряд участков в районе этого же села.
Глимбовская владеет домом площадью 414 кв. м и земельными участками площадью 502 и 450 кв. м в Козине Киевской области, а также квартирой в Киеве площадью 157 кв. м.
Также Насиров владеет автомобилем Toyota Camry 2008 года выпуска, а его жене принадлежат автомобили Land Rover, Toyota Land Cruiser Prado, мотоцикл Harley Davidson.
В коллекции у Насирова и его жены есть картины художников Столяренко, Глущенко, Коцка, Смирнова, Реунова, статуэтки скульптора Архипенко.
Кроме этого, Насиров задекларировал часы Rolex и пару часов Breguet, а его жена – часы Rolex, Breguet, Cartier, Chopard.
Напомним, 2 марта детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС Роману Насирову, после чего задержали его в больнице "Феофания". Чиновник подозревается в злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия.
В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время Специализированная антикоррупционая прокуратура просила суд назначить Насирову залог в сумме 2 млрд грн.
Вскоре, 16 марта, за арестованного Насирова его супруга внесла залог в 100 млн грн.
Фото: 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, декларация, главврач, Роман Андреев, миллион, ГФС
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