Кто контролирует облгазы в Украине и кому выгодно введение абонплаты (ИНФОГРАФИКА)

01.04.2017 18:19

Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 28 марта вдруг ввела в Украине абонплату за газ для населения и промышленных пользователей. И новшество начнет работать уже с 1 апреля этого года. Эксперт рассказал, сколько теперь придется платить за газ и о нюансах грядущих изменений.

А также заявил, что будут еще два повышения тарифов на распределение газа. То есть, в большинстве облгазов ставки вырастут еще как минимум в два раза, уверяет Алексей Хабатюк. Тогда абонплата увеличится еще больше. Опять же, это сыграет на руку облгазов. Кто их контролирует, можно посмотреть на инфографике.