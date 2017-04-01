- Скандал вокруг абонплаты за газ - Гройсман требует пересмотра решения18:33
- Кто контролирует облгазы в Украине и кому выгодно введение абонплаты (ИНФОГРАФИКА)18:19
- В Украине начался весенний призыв в армию17:38
- Плата за газ - что изменится для украинцев с 1 апреля (ИНФОГРАФИКА)17:04
- Экс-глава ГФС Насиров, у которого не было денег на залог, задекларировал больше миллиона долларов наличными16:20
- В Днепре умер боец ВСУ, получивший ранение в районе Марьинки16:07
- Порошенко обнародовал свои доходы15:03
- Після трирічної перерви в Одесі знов проходить Юморина (ФОТО)14:54
- Кремль ведет подготовку к "большой войне" на Донбассе14:30
- Рост тарифов и повышение цен - как изменится жизнь украинцев с апреля14:17
Після трирічної перерви в Одесі знов проходить Юморина (ФОТО)
Як передає УНІАН, у центрі міста проходить карнавальна хода. Старт затримався майже на годину через великий наплив людей і, як зазначили організатори, через деякі технічні причини. У колоні – близько 1,5 тис. осіб. Вона розділена приблизно на 30 блоків. У ній – близько десяти декорованих автомобілів: містичні чудовиська, підводний човен, «зоряна допомога», а також - кілька десятків байкерів, які одночасно тиснуть на клаксони.
У ході беруть участь персонажі з популярних мультиплікаційних і художніх фільмів, серед яких «Красуня і чудовисько», герої кінострічок про Гаррі Поттера, Дарт Вейдер (із «Зоряних воєн») зі своїм автомобілем та інші.
На чолі колони – на великій стилізованій вантажівці – учасники міжнародного фестивалю клоунів і мімів «Комедіада», в одному з автомобілів - народний артист України, президент фестивалю зі знаменитим іспанським клоуном Лео Бассі, який тримає в руках жовту пластикову качку. Остання цього року стала додатковим символом одеської Гуморини.
Колона стартувала від вулиці Садової, пішла по Дерибасівській, Пушкінській і вийде до будівлі мерії – на Думську площу. У центрі міста, по ходу руху колони, зібралися тисячі людей. Вони вітають учасників ходи гучними криками, свистом, оплесками.
Девіз нинішньої Гуморини – «Поділися усмішкою». У рамках свята також заплановані виступи учасників «Комедіади», шоу «Ліга сміху», виступ команд КВК, різноманітні концерти під відкритим небом, розважальні програми для дорослих і дітей. Також пройде міжнародний марафон і напівмарафон «Самопревосхождение», відкритий міський фестиваль «Свято сміху» в дендропарку «Перемога», фестиваль їжі, виставка декорованих машин, караоке, в зоопарку – зоогуморина, фестиваль краси, виступ групи «Лісапетний батальйон», вистави.
Фото: https://www.unian.ua
Теги: Украина, Донбасс, Одесса, Юморина
- Одного из погибших в авиакатастрофе в Донецке до сих пор не опознали
- Арест Маркова: избиение националистов и штурм милиции (ФОТО + ВИДЕО)
- Иностранцы коварным способом лишали одесситок главной ценности (ФОТО)
- Высший совет правосудия впервые разрешил арест судьи
- Одесса в огне: как вспыхнул рынок и кто его тушил (3 ВИДЕО)
- Туман парализовал работу аэропорта в Харькове
- "С фантиками ДНР об образовании у детей нет никаких шансов" - в республике наступает прозрение18:45
- В Курахово полиция задержала харьковчанина, пытавшегося сесть в автобус с 3 боевыми гранатами18:08
- В оккупированном Донецке какой-то праздник (ФОТО)18:00
- Миллионы гривен,валюта, недвижимость и земля - губернатор Донетчины задекларировал свои доходы17:54
- В Донецке троллейбус врезался в столб17:11
- В прифронтовой Авдеевке из-за обстрелов не удалось отремонтировать линии электропередач16:48
- В Днепре умер боец ВСУ, получивший ранение в районе Марьинки16:07
- В "ДНР" похвастались успехами переориентации "отжатых" предприятий15:52
- В Марьинке местный житель подорвался на растяжке15:40
- В результате вчерашних обстрелов в прифронтовой Красногоровке пострадали три дома (ФОТО)15:27
- "С фантиками ДНР об образовании у детей нет никаких шансов" - в республике наступает прозрение18:45
- Скандал вокруг абонплаты за газ - Гройсман требует пересмотра решения18:33
- Кто контролирует облгазы в Украине и кому выгодно введение абонплаты (ИНФОГРАФИКА)18:19
- В Курахово полиция задержала харьковчанина, пытавшегося сесть в автобус с 3 боевыми гранатами18:08
- В оккупированном Донецке какой-то праздник (ФОТО)18:00
- Миллионы гривен,валюта, недвижимость и земля - губернатор Донетчины задекларировал свои доходы17:54
- В Украине начался весенний призыв в армию17:38
- В Донецке троллейбус врезался в столб17:11
- Плата за газ - что изменится для украинцев с 1 апреля (ИНФОГРАФИКА)17:04
- В прифронтовой Авдеевке из-за обстрелов не удалось отремонтировать линии электропередач16:48
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу
- Власти Чечни открыто угрожают убить известного украинского политика
- В Киеве распяли «мальчика» под рестораном (ВИДЕО)
- Штурм, коррупция и обновления у линии разграничения
- Погода на завтра: в Украине снова ударят морозы