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«План Маршалла для Украины» - Европарламент выступил с резолюцией за разработку долгосрочного плана поддержки Украины

01.04.2017 10:51
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«План Маршалла для Украины» - Европарламент выступил с резолюцией за разработку долгосрочного плана поддержки Украины
Европейская народная партия (ЕНП), имеющая крупнейшую фракцию в Европарламенте, приняла резолюцию, которая предусматривает разработку долгосрочного плана поддержки Украины. Об этом по итогам визита на Мальту Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.
"Великолепная весть с Мальты по результатам моего визита для участия в Конгрессе Европейской народной партии. Спасибо семье ЕНП за принятие по инициативе наших литовских партнеров очень важной резолюции о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, так называемого "Плана Маршалла для Украины"!", - написал Порошенко.
По его словам, эта Резолюция - это доказательство решимости влиятельной политической семьи Европы в поддержке нашего государства на пути реформ и стремлении всеми возможными средствами помочь Украине реализовать ее евроинтеграционные стремления и достичь соответствия Копенгагенским критериям членства в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе. Иными словами, Европейская народная партия признала европейскую перспективу Украины и готова конкретным способом помочь Украине достичь этой стратегической цели.
"С нетерпением жду дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания "Плана Маршалла для Украины" и буду готов обсудить этот вопрос во время последующих контактов с лидерами институтов и государств-членов ЕС. Я также благодарен за четкое осуждение со стороны Европейской народной партии продолжающейся агрессии Российской Федерации против Украины. Высоко ценю подтвержденную в резолюции твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства со стороны Европейской народной партии, а также решимость продолжать политику непризнания попытки аннексии Крыма и осуществления санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления контроля Украины над российско-украинским государственным рубежом", - написал Президент.
Он добавил, что полностью разделяет четкую обусловленность дальнейшей нормализации отношений между Европейским Союзом и Россией прекращением российской агрессии против Украины.
"Как я отмечал в своем выступлении на Конгрессе, "без мира и стабильности в Украине не может идти речи о безопасном и процветающем будущем Европы. Мы должны объединить наши усилия для возвращения Донбасса и Крыма Украине и для изгнания российского агрессора из Украины", - резюмировал Порошенко.

Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Украина, Донбасс, план, Порошенко
 
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