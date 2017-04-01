Плата за газ - что изменится для украинцев с 1 апреля (ИНФОГРАФИКА)

01.04.2017 17:04

Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 28 марта вдруг ввела в Украине абонплату за газ для населения и промышленных пользователей. И новшество начнет работать уже с 1 апреля этого года, то есть, через 3 дня после утверждения. Большинство потребителей до сих пор не знает, сколько теперь придется платить за газ. 112.ua рассказывает о нюансах грядущих изменений.

Как платим сейчас?

До 1 апреля еще действует единая цена на газ 6879 грн/тыс. куб. м с учетом всех затрат на транспортировку, налоги и торговые наценки. То есть, если у вас есть счетчик, вы потребляете условные 15 кубометров на приготовление еды, вы платите сейчас 103 грн за газ. Если у вас еще и газовый котел, который потребляет условные 200 кубометров газа в месяц, вы платите 1376 грн.

Если счетчика нет, в действие вступают нормативы Кабмина. При наличии горячего централизованного водоснабжения плата — 30 грн в месяц на человека (норматив 4,4 кубометра на человека). При отсутствии горячего водоснабжения — 49 грн/месяц (норматив — 7,1 кубометра). При наличии плиты и водонагревателя — 97 грн/месяц (норматив 14 кубометров). Это если в квартире прописан 1 человек.

Расчет прост и понятен. Однако не совсем справедлив, считают в НКРЭКУ.

Зачем вводится абонплата?

В Нацкомиссии заявляют, что таким образом хотят сделать прозрачными тарифы. Чтобы каждый платил за потребленный газ, но при этом все оплачивали пользование газотранспортными коммуникациями. Доселе стоимость транспортировки газа по трубам была автоматически включена в его цену. То есть, стоимость ремонта и техобслуживания трубопроводов. Можно было купить квартиру, поставить счетчик, не жить в ней и не платить ни копейки за газ. Однако коммуникации подведены, и кому-то приходится за них платить. Кому-то – это соседям, которые живут в доме и платят за газ. Это касается и коммерческих потребителей, потребляющих около половины объема газа, но используют лишь треть газотранспортных коммуникаций. Но оставшиеся две трети также приходится содержать в исправном состоянии.

Такое разделение действует в Европе (условия третьего энергопакета). Там считают, что его внедрение в Украине будет способствовать появлению конкуренции на рынке поставок газа.

Что такое абонплата?

Теперь цена на газ будет разделена на две компоненты. Первая – это все те же показатели потребления, то есть то, что насчитал счетчик (или, если его нет, средняя норма потребления, определенная Кабмином). Вторая – это плата за пользование коммуникациями. То есть, из прежней цены 6879 грн/тыс. куб. м выделят отдельно этот процент за транспортировку газа. Конечно, новая цена для потребителя зависит от размера этого процента. "Укртрансгаз" уверяет, что это 23% в структуре тарифа. Если брать чисто математически, то абонплата должна составлять 1582 грн в каждой тысяче кубометров. Иными словами, за каждый потребленный кубометр газа пользователь уплачивает 1,58 грн за его доставку в дом. Потребили 15 кубометров, 23,7 грн заплатили за транспортировку.

Однако теперь так не будет. Абонплата – величина постоянная и не будет зависеть от объема потребленного газа. НКРЭКУ уже обнародовала тарифы за пользование сетями для каждого региона, и уже можно посчитать, сколько будет каждый месяц платить условный житель Львова, Харькова или Киева.

Какие будут тарифы?

Раз из тарифа забирают долю за транспортировку газа, то само топливо должно подешеветь. Это логично, и так будет. Новая цена газа как товара составит 4 942 грн/тыс. куб. м, но к ней надо приплюсовать предельную торговую наценку газопоставляющей компании 3,2% и НДС. На выходе будем иметь самое большее 6120 грн/тыс. куб. м. То есть топливо подешевеет всего лишь на 12%. Может, чуть больше, если поставщик откажется ставить максимальную цену.

Если с этим все понятно, то с абонплатой не все так просто. Это будет ежемесячная фиксированная сумма, которая не зависит от объема потребленного газа, но зависит от максимальной мощности счетчика газа, установленного у потребителя. Как известно, есть разные виды счетчиков по пропускной способности - для газовых котлов, колонок и газовых плит. Вот по этому параметру вам и насчитают абонплату.

НКРЭКУ обнародовала тарифы за пользование сетями для каждого региона:

Как видно из таблицы, самая низкая абонплата для населения будет в Тернополе, Киеве и Днепре, а самая высокая – в Тернопольской области и на Закарпатье.

Пока что для бытовых потребителей размер абонплаты установлен ниже тарифа для промышленности. Как объяснили в Нацкомиссии, это сделано "с целью социальной защиты". Но в течение трех лет уровни тарифов для бытовых и небытовых потребителей планируют сравнять. В Киеве тариф изначально уравняли, при этом на самом низком уровне.

Сколько я буду платить?

Однако сможет ли снижение цены на газ перекрыть абонплату? Это спорный вопрос. Здесь все зависит от того, с какой стороны подойти. В Нацкомиссии заявляют, что нововведение снизит среднегодовую платежку за газ на 4%. Однако это спекулятивный подход, ведь если абонплата – постоянная величина, то плата за потребленный газ зависит от объема. Кто-то будет платить больше, а кто-то меньше.

Самое интересное то, что платить больше будут самые экономные. Те, кто использует газ для приготовления еды. А те, кто отапливает им дома и потребляет очень много топлива, будут платить меньше, чем сейчас.

Это признают даже в "Нафтогазе". Заместитель главы департамента НАК Алексей Хабатюк, основываясь на постановлении НКРЭКУ и Кодексе газораспределительных сетей, дал развернутые подсчеты, какую абонплату будут платить бытовые пользователи после нововведения. Итак, те, кто использует газ для приготовления еды, будут вынуждены платить за транспортировку газа в 3-8 раз больше, нежели это заложено в нынешний тариф (выше указывалось, что сейчас в каждом кубометре газа 1,58 грн – это расходы на поставку).

Вот первый вариант, когда у потребителя установлен счетчик газа типоразмера G1,6 и он потребляет около 17 кубометров в месяц (среднее значение по стране для таких потребителей в 2015 году).

И сразу же второй вариант, когда у потребителя не установлен счетчик газа, и потребление ему начисляют по действующей норме 4,4 кубометра в месяц на человека, а в семье есть 3 человека (общее потребление 13,2 кубометра в месяц).

Также Хобатюк провел расчеты для расходов на услуги транспортировки и распределения газа для пользователей с газовым котлом. Здесь ситуация немного другая. Кто потребляет очень много топлива, выиграет от изменений.

В таблицах приведены несколько вариантов для наиболее распространенных типоразмеров счетчиков G4 и G6 при различных объемах потребления газа - от 800 до 3000 кубометров в год.

При небольших объемах потребления (до 800 кубометров в год, что характерно для отопления квартиры) расходы существенно вырастут - в среднем в 2,3 раза для G4 и в 3,8 раза для G8.

При средних объемах потребления газа 1500-2000 кубометров в год при счетчике G4 плата в среднем будет сопоставима с той, что была до 1 апреля (хотя для каждого облгаза ситуация может существенно отличаться - может быть как увеличение, так и уменьшение платы). Но уже при счетчике G6 при этих же объемах потребления плата возрастет в среднем в 1,8 раза.

При больших объемах потребления (более 2500 кубометров в год) при счетчике G4 в большинстве случаев плата существенно уменьшится. А при этом же потреблении и со счетчиком G6 в среднем плата будет сопоставима с той, что была до 1 апреля (хотя для каждого облгаза ситуация может существенно отличаться - может быть как увеличение, так и уменьшение платы).

Скажем, мы живем в Киеве, у нас дома стоит газовая плита и есть центральное отопление. Есть счетчик, и мы используем в месяц 15 кубометров газа. Раньше мы платили 103 грн, теперь же заплатим 120,5 грн. Независимо от времени года. В Киевской области при таких же условиях мы уже заплатим 149,2 грн, в Тернопольской области - 161,7 грн.

Если у нас не было счетчика, мы платили 90 грн за троих людей, то сейчас в Киеве заплатим уже 126,7 грн, в Киевской области - 172,7 грн, а в Тернопольской области - 192,7 грн. То есть, уже в Тернопольской области мы платим 80,8 грн за сам газ и 111,8 грн за его доставку.

Как видно из подсчетов, особенно тяжко придется тем, у кого нет счетчика в квартире. Их расходы по абонплате больше ударят по кошелькам.

Давайте теперь посмотрим на расходы тех, кто отапливает жилье газом. В тех же условных Киеве, Киевской области и Тернопольской области. Допустим, мы расходуем зимой 800 кубометров газа, и счетчик у нас G4. Раньше мы платили за эти 800 кубов 5504 грн. Теперь в Киеве заплатим 4896 грн плюс по 69 грн в месяц абонплаты. Если растянуть на 4 месяца, получится общая сумма 5171 грн. При таком же раскладе в Киевской области сумма будет 5448 грн, в Тернопольской области - 5567 грн. То есть, если в Киеве выйдет даже чуть дешевле из-за низкого тарифа, то в регионах цифры сопоставимы с действующими. Тут стоит лишь заметить, что такие объемы газа сжигаются только в холодную пору года, соответственно и затраты основные в это время, но сейчас в условной Буче придется ежемесячно платить по 138 грн абонплаты, это не считая стоимости самого газа, используемого для плиты (еще около 100 грн). Еще один момент - теперь не важно, сколько вы потребляете газа, абонплата будет одна и та же, используй вы 3000 кубометров в год или 800. Хотя, конечно, за сам газ придется заплатить.

Еще один нехитрый подсчет показывает, что при потреблении 2000 кубометров газа в год в том же Киеве мы теперь сэкономим 1520 грн на самом газе за счет его удешевления, а за транспортировку и распределение заплатим всего 826 грн. То есть, мы в выигрыше на 694 грн в год. Однако такая схема работает со средними и большими объемами, в больших домах. Тем же, кто использует мало газа, придется платить больше. У около 40% нет счетчиков, им придется хуже всех.

"Больше всего рост будет в небольших квартирах с газовыми плитами с небольшими объемами потребления газа – плюс 40-80 грн в месяц. В Закарпатской области (там одни из самых высоких тарифов, - ред.) будет плюс 90-120 грн в мес. Но в Ужгороде отказались от централизованного отопления, а в квартирах стоит индивидуальное газовое отопление. Поэтому их абонплата затронет больше — здесь счета станут больше на 150-250 грн/мес.", — отмечает бывший член НКРЭКУ Андрей Герус.

Пока неясно, как будут считать тарифы для домов, где установлены не индивидуальные счетчики, а общедомовые, ведь в постановлении НКРЭКУ о них речь не идет.

Вопросы есть?

Есть и немало.

Нельзя ли было известить людей о таких изменениях за год или полгода? Многие потребители могли бы подготовиться - кто-то отказался бы от газа вообще, кто-то уменьшил свою мощность на меньшую. А кто-то поставил кроме газового котла еще и твердотопливный. Теперь он газом будет пользоваться мало, но абонплату будет платить как и все. Между объявлением НКРЭКУ и вступлением правил в действие прошло три дня. Ради справедливости заметим, что решение готовилось давно.

Почему вышло так, что основной удар на себя принимают малообеспеченные слои граждан? Те, кто экономно использует газ, будут платить больше, а те, кто отапливает большие дома, - меньше. Получается, что логика "меньше потребил - меньше заплатил" здесь не работает. "Когда государству безразлично, сколько именно газа потребляет потребитель, тогда целесообразно уменьшать переменную часть счета и вводить/увеличивать постоянную", - считает Андрей Герус. Хотя глава НКРЭКУ парирует: "Меньшая мощность потребления - меньше заплатишь".

НКРЭКУ заявила, что цены на газ снизятся, но здесь скрыта и манипуляция, для чего она? Цены на газ действительно снизятся, но с учетом абонплаты – вырастут для многих потребителей. Дмитрий Вовк уверяет, что счетчик G4 является самым массовым (54% абонентов, около 85% потребления), для этих потребителей счет уменьшается и общий (с газом), и в части транспортировки отдельно. Однако 54% - это процент от домохозяйств, где счетчики есть, или для всех домохозяйств в стране? Да и далеко не для всех потребителей со счетчиком G4 стоимость газа уменьшится, таблицы Алексея Хабатюка это подтверждают.

Почему разные тарифы в разных регионах? Жителям Закарпатья или Тернопольской области придется не сладко. В НКРЭКУ ссылаются на "объективные причины и никакой политики".