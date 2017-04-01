Последние новости раздела
- Скандал вокруг абонплаты за газ - Гройсман требует пересмотра решения18:33
- Кто контролирует облгазы в Украине и кому выгодно введение абонплаты (ИНФОГРАФИКА)18:19
- В Украине начался весенний призыв в армию17:38
- Плата за газ - что изменится для украинцев с 1 апреля (ИНФОГРАФИКА)17:04
- Экс-глава ГФС Насиров, у которого не было денег на залог, задекларировал больше миллиона долларов наличными16:20
- В Днепре умер боец ВСУ, получивший ранение в районе Марьинки16:07
- Порошенко обнародовал свои доходы15:03
- Після трирічної перерви в Одесі знов проходить Юморина (ФОТО)14:54
- Кремль ведет подготовку к "большой войне" на Донбассе14:30
- Рост тарифов и повышение цен - как изменится жизнь украинцев с апреля14:17
Порошенко обнародовал свои доходы
01.04.2017 15:03
Президент Украины Петр Порошенко задекларировал за 2016 год 12 295 570 грн. Об этом сказано в информации Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, сообщают украинские СМИ.
Зарплата — 366 342 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 26 252 грн, а проценты (Международный инвестиционный банк) — 11 902 976 грн. Наличные — 60 тысяч долл и 900 тысяч грн. Доход супруги украинского лидера Марины Порошенко за прошлый год — 75 тысяч грн.
Фото: donbass.ua/
Теги: Украина, Донбасс, президент, декларация, Порошенко, доходы
Читайте также:
- Стало известно, как Порошенко отомстит Пинчуку
- Второй срок Порошенко: каких неприятностей ждать оппозиции
- Порошенко рассказал о победе, потерях и терактах
- Порошенко не продаст свой бизнес и 5 канал (ВИДЕО)
- Богатства президента: декларация Порошенко
- Российский журналист: посмотрите на президента Украины глазами американца
- "С фантиками ДНР об образовании у детей нет никаких шансов" - в республике наступает прозрение18:45
- В Курахово полиция задержала харьковчанина, пытавшегося сесть в автобус с 3 боевыми гранатами18:08
- В оккупированном Донецке какой-то праздник (ФОТО)18:00
- Миллионы гривен,валюта, недвижимость и земля - губернатор Донетчины задекларировал свои доходы17:54
- В Донецке троллейбус врезался в столб17:11
- В прифронтовой Авдеевке из-за обстрелов не удалось отремонтировать линии электропередач16:48
- В Днепре умер боец ВСУ, получивший ранение в районе Марьинки16:07
- В "ДНР" похвастались успехами переориентации "отжатых" предприятий15:52
- В Марьинке местный житель подорвался на растяжке15:40
- В результате вчерашних обстрелов в прифронтовой Красногоровке пострадали три дома (ФОТО)15:27
- "С фантиками ДНР об образовании у детей нет никаких шансов" - в республике наступает прозрение18:45
- Скандал вокруг абонплаты за газ - Гройсман требует пересмотра решения18:33
- Кто контролирует облгазы в Украине и кому выгодно введение абонплаты (ИНФОГРАФИКА)18:19
- В Курахово полиция задержала харьковчанина, пытавшегося сесть в автобус с 3 боевыми гранатами18:08
- В оккупированном Донецке какой-то праздник (ФОТО)18:00
- Миллионы гривен,валюта, недвижимость и земля - губернатор Донетчины задекларировал свои доходы17:54
- В Украине начался весенний призыв в армию17:38
- В Донецке троллейбус врезался в столб17:11
- Плата за газ - что изменится для украинцев с 1 апреля (ИНФОГРАФИКА)17:04
- В прифронтовой Авдеевке из-за обстрелов не удалось отремонтировать линии электропередач16:48
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу
- Власти Чечни открыто угрожают убить известного украинского политика
- В Киеве распяли «мальчика» под рестораном (ВИДЕО)
- Штурм, коррупция и обновления у линии разграничения
- Погода на завтра: в Украине снова ударят морозы