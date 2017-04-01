Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко обнародовал свои доходы

01.04.2017 15:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко обнародовал свои доходы

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал за 2016 год 12 295 570 грн. Об этом сказано в информации Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, сообщают украинские СМИ.

Зарплата — 366 342 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 26 252 грн, а проценты (Международный инвестиционный банк) — 11 902 976 грн. Наличные — 60 тысяч долл и 900 тысяч грн. Доход супруги украинского лидера Марины Порошенко за прошлый год — 75 тысяч грн.


Фото: donbass.ua/

Теги: Украина, Донбасс, президент, декларация, Порошенко, доходы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх