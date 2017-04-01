Порошенко обнародовал свои доходы

01.04.2017 15:03

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал за 2016 год 12 295 570 грн. Об этом сказано в информации Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, сообщают украинские СМИ.

Зарплата — 366 342 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 26 252 грн, а проценты (Международный инвестиционный банк) — 11 902 976 грн. Наличные — 60 тысяч долл и 900 тысяч грн. Доход супруги украинского лидера Марины Порошенко за прошлый год — 75 тысяч грн.