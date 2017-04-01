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С 1 апреля общество и бизнес могут видеть электронный реестр НДС (ВИДЕО)
01.04.2017 13:23
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание и запуск единого автоматического реестра возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) расширит возможности борьбы с коррупцией и повысит доверие бизнеса и общественности к действиям власти, передает пресс-служба главы государства.
"Начиная с 1 апреля все общество, бизнес, общественные активисты − увидят открытый реестр НДС. Это то, чего они не ожидали 25 лет. Это была тайна за семью печатями. Это было последнее от остатков "азаровщины", которые на этом зарабатывали и делали политическую коррупцию", − отметил Порошенко.
Президент подчеркнул, что "под прожекторами общественности появится возможность публично проконтролировать эти процессы".
"Электронный реестр позволил убрать "налоговые ямы", в которые просто вкидывалось НДС с воздуха. Принималось ни откуда, и непосредственно воровалось из государства", − добавил украинский лидер.
По его мнению, остановить манипуляции с возмещением налога на добавленную стоимость возможно лишь тогда, когда Государственная фискальная служба вместе с Министерством финансов, благодаря прозрачному механизму, получит право останавливать подозрительные операции по возврату НДС, пишет "Корреспондент".
Напомним, в конце декабря 2016 года президент подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине". Закон, в частности, предусматривает передачу Минфину доступа к реестрам возмещения НДС.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, доставка, апрель, реестр, Порошенко, общественники
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