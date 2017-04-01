С введением абонплаты за доставку газа украинцам не придется платить больше - Розенко

01.04.2017 08:11

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что стоимость газа вследствие введения абонплаты за его распределение не увеличится. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

"В стоимость газа, которая зафиксирована правительством на уровне 6879 грн за кубический метр, уже входит эта абонплата и увеличение цены на газ до конца года не предвидится", - сказано в сообщении.

По его словам Розенко, абонплата не будет взиматься в виде отдельного платежа.

"В законе "О рынке природного газа", который приняла Верховная Рада Украины, зафиксировано, что цена на транспортировку газа должна быть отделена от стоимости самого газа. То есть в данном случае, НКРЭКУ просто формально выполнила закон и рассчитала стоимость транспортировки газа", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что стоимость газа, которая была раньше, теперь будет разбита на 2 платежа.

"Это абсолютно не приведет к увеличению платежек. На сегодняшний день цена на газ зафиксирована на уровне 6879 грн и никаких оснований ни для увеличения цены на газ, ни на жилищно-коммунальные услуги я не вижу", - отметил вице-премьер-министр.