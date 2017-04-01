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Сегодня в мире отмечают День смеха или День дурака
1 апреля в мире отмечают День смеха или День дурака, во время которого принято разыгрывать друзей и родственников или подшучивать над ними.
Как пишет zn.ua, история праздника уходит своими корнями еще в XVI век. Известно, что в 1539 году один фламандский дворянин разыграл своих слуг, дав им шуточные поручения 1 апреля.
Первое же упоминание о празднике датируется 1686 годом, когда английский писатель Джон Обри упомянул Fools Holiday ( Праздник Дураков). Одна из версий происхождения праздника связана с переходом на Григорианский календарь, который был введен в 1582 году. Тогда Новый год был весенним праздником и отмечался с 25 марта по 1 апреля.
В 1563—1564 годах король Карл Девятый реформировал во Франции календарь. Вместе с тем, некоторые люди продолжали отмечать Новый год по старому стилю, другие же смеялись над ними, преподносили им шуточные подарки и назвали "апрельскими дураками".
Повсеместную популярность праздник приобретает в XVIII веке, когда англичане и французы распространили его в свои колонии.
Самые же известные розыгрыши, посвященные 1 апреля, даже внесены в список 100 первоапрельских шуток всех времен. К ним относятся, в частности, падение Пизанской башни, фоторепортаж о летающих пингвинах, приземление НЛО в Лондоне, переход на десятичную систему измерения времени, изменение числа Пи с 3.14 на 3.0 и другие.
В Украине наиболее активное празднование Дня смеха проходит в Одессе, где традиционно устраивается фестиваль юмора "Юморина". В этом году фестиваль продлится два дня: 1 и 2 апреля. Формат предусматривает проведение праздничных мероприятий на 8 основных локациях: Приморском бульваре, площади возле памятника Дюку де Ришелье, у Воронцовской колоннады, на Греческой площади, в Горсаду, парке Победы и парке им. Савицкого.
Фото: https://www.google.com.ua/
Теги: Донбасс, мир, День бармена , День дурака
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