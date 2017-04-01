Скандал вокруг абонплаты за газ - Гройсман требует пересмотра решения

01.04.2017 18:33

Пересмотра решения о введении абонентской платы за газ для украинских потребителей требует премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передают украинские СМИ.



Он отметил, что обещал разобраться и провести тщательные расчеты, как повлияет введение абонплаты на оплату за газ для потребителей, в связи с чем провел совещание по данному вопросу.



"Увеличение действительно есть и составляет в среднем в расчетах от 1,3 до 3 раз, особенно это касается тех, кто живет в многоквартирных домах. Это недопустимо! Ни я, ни Правительство это категорически не поддерживаем. Я только что разговаривал с представителем комиссии, которая установила эту абонплату с 1 апреля. Хотя Национальная комиссия по энергетике и не подчиняется Правительству и премьер-министру, но я в понедельник направлю официальное обращение. Требую, чтобы это решение было пересмотрено. Это наша принципиальная позиция!", - заявил Гройсман.



Как сообщалось ранее, с 1 апреля цена на газ для населения будет разделена на две составляющие: на цену газа как товара (4 942 гривен/тыс. куб. м плюс предельная торговая наценка газопоставляющей компании 3,2%) и абонплату за подключение к сетям. Такую абонплату устанавливает профильная Нацкомиссия на основании присоединенной мощности каждого потребителя (типа газового счетчика). В тариф заложены затраты "Укртрансгаза" на транспортировку газа магистральными газопроводами к газораспределительным системам (порядка 23% в структуре тарифа).