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В Украине стартует программа "Доступные лекарства"
01.04.2017 09:07
В Минздраве напомнили, что с 1 апреля украинцы смогут бесплатно или с незначительной доплатой получить определенные лекарства.
Как сообщает korrespondent.net, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила в Facebook, что с 1 апреля в Украине стартует программа "Доступные лекарства".
"Она дает возможность каждому украинцу получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарства по трем категориям: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, диабет II типа", - написала Супрун.
Она отмечает, что доступные лекарства по программе пациенты смогут получить только с правильно выписанным рецептом, образец которого дается по специальной ссылке. На каждое назначенное врачом действующее вещество должен быть выписан отдельный рецепт.
Препараты можно будет купить только в аптеках, которые подписали соответствующие договоры с местными властями и имеют специальную наклейку.
Перечень аптек, по данным главы Минздрава, будет выставлен на сайтах органов местной власти, а также будет регулярно обновляться.
Фото: korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, аптека, программа, рецепт, доставка, стартап
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