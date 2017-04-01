Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине увеличили минимальный размер пособия по безработице

01.04.2017 21:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине увеличили минимальный размер пособия по безработице

Минимальный размер помощи по безработице увеличился в Украине с 1 апреля,  сообщает отдел коммуникации с общественностью и СМИ Государственной службы занятости. 

В Украине с 1 апреля минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц, указанных в ч. 1 ст. 22 закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", повышается на 120 грн и составляет 1280 грн. 

"Это повышение касается застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в центре занятости, составил не менее шести месяцев. Такие граждане имеют право на получение пособия по безработице, размер которой зависит от размера заработной платы по последнему месту работы, страхового стажа и причины увольнения, однако не может быть меньше, чем 1280 грн", - пояснили в ведомстве. 

При этом максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – сейчас это 6400 грн. 

Общая продолжительность выплаты указанного пособия не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет, а для лиц предпенсионного возраста (за 2 года до наступления права на пенсию) продолжительность выплаты помощи по безработице не может превышать 720 календарных дней. 


Фото: genplanua.com

Теги: Украина, Донбасс, пособие по безработице, увеличение, апрель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх