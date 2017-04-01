- С 1 апреля цена угля, добываемого на государственных шахтах, выросла до 2000грн. за тонну22:37
- В Украине увеличили минимальный размер пособия по безработице21:24
- В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"21:04
- "Отжим" предприятий в "ЛДНР" породит новую волну переселенцев - мнение экспертов19:40
- Скандал вокруг абонплаты за газ - Гройсман требует пересмотра решения18:33
- Кто контролирует облгазы в Украине и кому выгодно введение абонплаты (ИНФОГРАФИКА)18:19
- В Украине начался весенний призыв в армию17:38
- Плата за газ - что изменится для украинцев с 1 апреля (ИНФОГРАФИКА)17:04
- Экс-глава ГФС Насиров, у которого не было денег на залог, задекларировал больше миллиона долларов наличными16:20
- В Днепре умер боец ВСУ, получивший ранение в районе Марьинки16:07
В Украине увеличили минимальный размер пособия по безработице
Минимальный размер помощи по безработице увеличился в Украине с 1 апреля, сообщает отдел коммуникации с общественностью и СМИ Государственной службы занятости.
В Украине с 1 апреля минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц, указанных в ч. 1 ст. 22 закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", повышается на 120 грн и составляет 1280 грн.
"Это повышение касается застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в центре занятости, составил не менее шести месяцев. Такие граждане имеют право на получение пособия по безработице, размер которой зависит от размера заработной платы по последнему месту работы, страхового стажа и причины увольнения, однако не может быть меньше, чем 1280 грн", - пояснили в ведомстве.
При этом максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – сейчас это 6400 грн.
Общая продолжительность выплаты указанного пособия не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет, а для лиц предпенсионного возраста (за 2 года до наступления права на пенсию) продолжительность выплаты помощи по безработице не может превышать 720 календарных дней.
Фото: genplanua.com
Теги: Украина, Донбасс, пособие по безработице, увеличение, апрель
- В Украине к Евро-2012 заработают четыре европейских аэропорта
- Клименко: "Плательщики налогов будут чувствовать только комфорт и возможность работать"
- Донецкие "гастролеры" навели шороху в Севастополе
- Евро-2009. Сегодня на donbass.ua онлайн-трансляция финала: Украина-Англия!
- В Донецке участники митинга направились к управлению СБУ
- В Донецке пройдет кастинг на четвертый сезон "Х фактора"
- С 1 апреля цена угля, добываемого на государственных шахтах, выросла до 2000грн. за тонну22:37
- Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов21:57
- В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"21:04
- Воду в Авдеевке будут подавать раз в сутки - Жебривский20:47
- Сегодня на горе Карачун высадили будущий дубовый лес20:06
- "Отжим" предприятий в "ЛДНР" породит новую волну переселенцев - мнение экспертов19:40
- Басурин озвучил потери боевиков за сутки19:29
- Боевики сорвали пасхальное "перемирие" - 20 обстрелов и четверо раненых украинских военных19:14
- В Донецкой области обнаружили боеприпасы российского производства19:05
- "С фантиками ДНР об образовании у детей нет никаких шансов" - в республике наступает прозрение18:45
- С 1 апреля цена угля, добываемого на государственных шахтах, выросла до 2000грн. за тонну22:37
- Известного футболиста Анатолия Тимощука назвали "предателем и разочарованием своего народа"22:11
- Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов21:57
- В Украине увеличили минимальный размер пособия по безработице21:24
- В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"21:04
- Воду в Авдеевке будут подавать раз в сутки - Жебривский20:47
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Сегодня на горе Карачун высадили будущий дубовый лес20:06
- Известный поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни19:43
- "Отжим" предприятий в "ЛДНР" породит новую волну переселенцев - мнение экспертов19:40
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- В Киеве распяли «мальчика» под рестораном (ВИДЕО)
- "Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине