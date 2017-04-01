В Украине увеличили минимальный размер пособия по безработице

01.04.2017 21:24

Минимальный размер помощи по безработице увеличился в Украине с 1 апреля, сообщает отдел коммуникации с общественностью и СМИ Государственной службы занятости.



В Украине с 1 апреля минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц, указанных в ч. 1 ст. 22 закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", повышается на 120 грн и составляет 1280 грн.



"Это повышение касается застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в центре занятости, составил не менее шести месяцев. Такие граждане имеют право на получение пособия по безработице, размер которой зависит от размера заработной платы по последнему месту работы, страхового стажа и причины увольнения, однако не может быть меньше, чем 1280 грн", - пояснили в ведомстве.



При этом максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – сейчас это 6400 грн.



Общая продолжительность выплаты указанного пособия не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет, а для лиц предпенсионного возраста (за 2 года до наступления права на пенсию) продолжительность выплаты помощи по безработице не может превышать 720 календарных дней.