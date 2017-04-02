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А. Карпец: патриотизм СМИ заказывают олигархи
С началом российской агрессии подавляющее большинство отечественных СМИ обнаружили изрядный и неуклонно возрастающий патриотизм. Об этом в своей статье «Буржуазный национализм made in Russia & Ukraine» для интернет-издания «Информат» написал обозреватель Александр Карпец.
«С одной стороны, вроде бы все верно. Агрессор напал на страну. Вражеский сапог топчет суверенную территорию. Кремлевский империализм подкармливает разного рода «упоротых» сепаратистов. Словом, нужно, чтобы все как один объединились для отпора… и так далее.
Но с другой стороны, поднимающие патриотический визг СМИ в подавляющем большинстве принадлежат олигархам. Даже если говорить об остатках государственных СМИ, то это СМИ государства, которое, следуя знаменитой марксистской формуле, является политической организацией господствующего класса олигархов, то есть обслуживает интересы этого класса. Об олигархе Порошенко в роли так называемого президента говорить не будем исключительно для того, чтобы не перейти на нецензурные выражения» — пишет автор.
Очень странно выглядит картина, когда к пламенному патриотизму призывает канал Пинчука, который недавно отличился тем, что предложил фактически согласиться с аннексией части территории страны, отдав Москве весомую долю суверенитета. Не менее впечатляет патриотизм в СМИ Ахметова, которого подозревают, как минимум, в потакании сепаратизму.
«Повторим, что именно олигархи грабили страну и выводили из нее средства. Именно они привели к тому, что на Донбассе появилось достаточного количество люмпенов, ставших социальной базой сепаратизма, а без этой базы Путину нечего было бы «ловить». Все попытки серьезно поднять вопрос о внутренних социальных корнях сепаратизма, который Москва умело использовала для своей агрессии, оканчивались тем, что вопрос это «спускается на тормозах».
Не говоря уже о том, что в СМИ циркулирует все больше фактов, свидетельствующих о том, что некоторые олигархи напрямую замешаны в поддержке сепаратизма» — считает обозреватель.
Он добавляет, что в конечном итоге, национал-патриотическая истерика олигархических СМИ в нынешних реалиях работает не столько на защиту страны от агрессора, сколько в интересах олигархов.
«Когда из «телеящика» слышится лозунг об объединении, то все больше возникает вопрос о том, во имя чего и в интересах кого это объединение. Если для защиты суверенитета и территориальной целостности, то здесь трудно возразить. Но ведь все больше выходит, что это объединение в интересах Коломойского, Ахметова и прочих, опять-таки, включая Порошенко. Это объединение вокруг инфляции, девальвации, безработицы, нищеты, огромных цен и тарифов и так далее…» — резюмирует обозреватель Александр Карпец.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Москва, СМИ, олигархи, патриотизм
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