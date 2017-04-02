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Абонплата на газ увеличит платежки до 3 раз. Кабмин требует отменить новшество
Кабинет министров Украины требует пересмотреть решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, относительно введения в действие абонентской платы за газ. Об этом говорится в видеообращении премьер-министра Владимира Гройсмана, обнародованном на его странице в Facebook.
По его словам, Кабмин провел совещание, на котором рассматривался вопрос абонплаты за газ, проводились расчеты и изучалось, как это повлияет на оплату за газ для украинцев.
«Увеличение действительно есть и составляет в среднем в расчетах от 1,3 до 3 раз, особенно это касается тех, кто живет в многоквартирных домах», – заявил премьер.
«Ни я, ни правительство это категорически не поддерживаем. Я только что разговаривал с представителем комиссии, которая установила эту абонплату с 1 апреля. Хотя НКРЭ и не подчиняется правительству и премьер-министру, но я в понедельник направлю официальное обращение. Требую, чтобы это решение было пересмотрено», – добавил Гройсман.
Как ранее сообщалось, с апреля украинцам, имеющим газовые плиты, газколонки для подогрева воды либо отапливающим дома газом, придется платить за него больше. Особенно пострадают одинокие жители многоэтажек – для них суммы в платежках вырастут более чем вдвое.
Причина в том, что НКРЭ разрешила поставщикам газа отдельно взимать со всех потребителей плату за газ и отдельно за "доставку" топлива в квартиру (абонплату). Сейчас эта абонплата уже включена в тариф, но с апреля она еще и вырастет.
Эксперты посчитали, что для квартиры с газплитой без счетчика абонплата составит примерно 46 грн в месяц, плюс доплата по нормам из расчета 4,4 куб. м за каждого зарегистрированного жильца. Но зато кубометр газа подешевеет примерно на 90 копеек, или до 6 грн, так из него «уйдет» абонплата.
Если сейчас плата за газ в месяц составляет 31 грн/чел. (будет 26 грн), то с апреля для одного жильца будет около 72 грн (46+26), с двоих – 98 грн (46+26х2) и т. д. Если есть счетчик, то, естественно, платить придется по его фактическим показаниям плюс абонплату.
У тех, у кого дома установлен газовый котел для отопления, абонплата окажется выше, так как она зависит от максимальной пропускной способности счетчика. А в этом случае счетчик мощнее, ибо должен учесть больший на порядок расход газа. Абонплата составит 50-70 грн/мес. в зависимости от региона, плюс оплата по счетчику.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, отопление, газ, абонплата, коммунальные услуги, платежи
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