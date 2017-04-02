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Из Украины в офшоры вывели $148 млрд - СМИ
Сейчас в теневом секторе экономики обращаются средства, приблизительно составляющие 35-40% объема официального ВВП. По различным оценкам, за период с 1991 года и по сегодняшний день из Украины в офшоры выведен капитал на сумму 148 миллиардов долларов, пишет в своей статье для ZN.UA ведущий научный сотрудник ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины Инна Шовкун.
"По разным оценкам, начиная с 1991 г. из Украины в офшоры выведен капитал на сумму 148 млрд долл. Не все эти богатства выводились из страны коррупционной клептократической властью. Бизнес использует офшоры для легального снижения налоговой нагрузки, уменьшения рисков, упрощения судебной защиты своих интересов", - говорится в статье.
Автор указывает, что создание в Украине благоприятных фискальных условий будет содействовать возврату в страну капиталов в виде прямых иностранных инвестиций и кредитов.
"Даже сейчас средства из офшоров играют важную роль в промышленных инвестициях. В частности, доля Кипра в прямых иностранных инвестициях, накопленных в промышленности Украины, составляла 19,3%, или 2,6 млрд долл. (на 1 октября 2016 г.), Нидерландов — 12,8%, или 1,7 млрд долл. Средства из офшоров поступают в экономику также в форме долгового финансирования", - подчеркивает Шовкун.
Экономист также отмечает, что сейчас в теневом секторе экономики обращаются средства, приблизительно составляющие 35-40% объема официального ВВП.
Ранее сообщалось, что в офшорах осело 1,5–2 годовых ВВП Украины (от 117 млрд долл. до 167 млрд. долларов), а ежегодные офшорные потери Украины достигают 11-12 млрд долларов.
Источник korrespondent.net
Теги: экономика, Украина, Донбасс, доллар, Кипр, бизнес, офшор
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