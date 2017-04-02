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Минимальная зарплата в «ЛНР» в 2 раза меньше, чем в Украине
02.04.2017 19:29
С 1 апреля в «ЛНР» размер минимальной заработной платы повысили до уровня 3087 руб. Об этом сообщила «министр финансов ЛНР» Евгения Мануйлова.
Она отметила, что соответствующий «указ» подписал «глава ЛНР» Игорь Плотницкий.
По курсу «Государственного банка ЛНР», 3087 рублей соответствуют 1491 грн. Таким образом, размер минимальной заработной платы в «ЛНР» ниже «минималки» в Украине (с 1 января 2017 года –3200 грн) в 2,07 раз.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, указ, минимальная зарплата, ЛНР, Плотницкий
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