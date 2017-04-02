«На зарплату тысячу долларов в месяц не просто найти желающих год зимовать в Антарктиде»

02.04.2017 15:45

Отец четырех детей геофизик Виктор Лукьященко был начальником украинской зимовки в Антарктиде 2015−2016 годов, и вот теперь вновь возглавил экспедицию на станцию «Академик Вернадский».

Она отправилась туда первого апреля. В ее составе 12 полярников. На рейсовых самолетах с пересадкой в Германии они доберутся до Аргентины. Там их ждет корабль ледокольного класса. На него погрузят годичный запас топлива, продуктов, другие припасы, и отправятся через славившийся сильнейшими штормами пролив Дрейка к берегам Антарктиды на остров Галиндез, на котором находится наша научная станция «Академик Вернадский». Им предстоит сменить команду полярников, отзимовавших сезон 2016−2017 годов.

— Нынешняя экспедиция является двадцать второй по счету, — говорит сотрудник Национального научного антарктического центра Украины Владимир Бочкарев. — Во время ее подготовки возникли проблемы, поставившие проведение зимовки на грань срыва. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что, к счастью, их удалось решить.

Подобрать команду ученых и техников из 12 человек было не просто: жесткие требования по здоровью, а желающих зимовать в Антарктиде за зарплату около тысячи долларов в месяц оказалось не очень-то много — было всего лишь 40 претендентов. Многие говорят, что эту тысячу могут заработать и в Украине. Так что, в полярники в нашей стране идут романтики, для которых меркантильные интересы на втором плане.

Возвращение в Украину экспедиции, отзимовавшей в Антарктиде сезон 2016−2017 годов, ожидается 25 апреля.

Источник fakty.ua