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В Генштабе рассказали о патриотизме молодых бойцов АТО: соцсети восхищены

02.04.2017 17:35
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В Генштабе рассказали о патриотизме молодых бойцов АТО: соцсети восхищены

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко показал, насколько патриотичными являются молодые военнослужащие в зоне АТО. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook Муженко.

"Расскажу о патриотизме молодежи. Принял решение заменить в зоне АТО всех 700 военнослужащих в возрасте до 20 лет. По итогу: 11 согласились, остальные — остались!", — написал Муженко.



Теги: Украина, Донбасс, АТО, ВСУ, патриотизм
 
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