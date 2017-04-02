В Генштабе рассказали о патриотизме молодых бойцов АТО: соцсети восхищены

02.04.2017 17:35

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко показал, насколько патриотичными являются молодые военнослужащие в зоне АТО. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook Муженко.

"Расскажу о патриотизме молодежи. Принял решение заменить в зоне АТО всех 700 военнослужащих в возрасте до 20 лет. По итогу: 11 согласились, остальные — остались!", — написал Муженко.