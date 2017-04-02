Главная / Новости / Украина / В Генштабе рассказали о патриотизме молодых бойцов АТО: соцсети восхищены
Последние новости раздела
- Бутусов: Путин изменил тактику против Украины и теперь не остановится20:21
- Из Украины в офшоры вывели $148 млрд - СМИ19:56
- Минимальная зарплата в «ЛНР» в 2 раза меньше, чем в Украине19:29
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье19:06
- Убийство адвоката в Ровенской области: Полиция назвала подозреваемого18:40
- Полковника СБУ Александра Хараберюша хоронят в Мариуполе (ВИДЕО)18:15
- Одна удочка и один крючок17:55
- В Генштабе рассказали о патриотизме молодых бойцов АТО: соцсети восхищены17:35
- В правительстве готовятся прикрыть сотни антиукраинских сайтов16:55
- Власти наносят очередной, сокрушительный удар по обнищавшим гражданам Украины16:25
В Генштабе рассказали о патриотизме молодых бойцов АТО: соцсети восхищены
02.04.2017 17:35
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко показал, насколько патриотичными являются молодые военнослужащие в зоне АТО. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook Муженко.
"Расскажу о патриотизме молодежи. Принял решение заменить в зоне АТО всех 700 военнослужащих в возрасте до 20 лет. По итогу: 11 согласились, остальные — остались!", — написал Муженко.
Теги: Украина, Донбасс, АТО, ВСУ, патриотизм
Читайте также:
- Оккупационные войска семь часов штурмовали Авдеевку
- Возможен ли украинский Пиночет
- Известная чеченка произнесла то, что приведет Путина в бешенство: Окуева назвала самое слабое место армии РФ, Украина должна бить по полной
- Волонтер Доник: "Сейчас сепары потеряют страх, вылезут из подполья и вспомнят каждый гвоздь, взятый у них бойцами"
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО
- "Трактористы и шахтеры"? С кем на самом деле на Донбассе воюет ВСУ
- Минимальная зарплата в «ЛНР» в 2 раза меньше, чем в Украине19:29
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье19:06
- Полковника СБУ Александра Хараберюша хоронят в Мариуполе (ВИДЕО)18:15
- В Авдеевке электрики начали ремонт ЛЭП15:25
- В 2016 году на переселенцах Пенсионный фонд сэкономил 13,5 млрд грн15:05
- Боевики "ЛДНР" ни за что не получат всеобщей амнистии: за все убийства, пытки и похищения на Донбассе враг понесет наказание, - Луценко14:25
- В Минобороны подтвердили потери сил АТО за сутки: Четверо раненых бойцов14:06
- Мариупольцы замерзли, хотят отопления и горячей воды 13:45
- Боевики ЛНР меняют боеприпасы на водку: в разведке рассказали подробности13:05
- Адское "перемирие" вблизи Мариуполя: оккупанты уничтожают Водяное и Широкино сильнейшими ударами из ракетных комплексов и БМП10:25
- МПС принял резолюцию РФ против вмешательства извне в дела государств20:45
- Бутусов: Путин изменил тактику против Украины и теперь не остановится20:21
- Из Украины в офшоры вывели $148 млрд - СМИ19:56
- Минимальная зарплата в «ЛНР» в 2 раза меньше, чем в Украине19:29
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье19:06
- Убийство адвоката в Ровенской области: Полиция назвала подозреваемого18:40
- Полковника СБУ Александра Хараберюша хоронят в Мариуполе (ВИДЕО)18:15
- Одна удочка и один крючок17:55
- В Генштабе рассказали о патриотизме молодых бойцов АТО: соцсети восхищены17:35
- Пользователи фитнес-браслетов Samsung жалуются на ожоги17:15
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу
- Как остановить кровотечение за 10 секунд
- "Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине