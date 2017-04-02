Последние новости раздела
- Боевики ЛНР меняют боеприпасы на водку: в разведке рассказали подробности13:05
- А. Карпец: патриотизм СМИ заказывают олигархи12:45
- В Крыму отстрелялась российская артиллерия12:25
- В Тернополе военнослужащие воровали топливо из воинской части12:05
- Коммунальные долги у украинцев будут забирать прямо с банковских карт11:45
- Мирослав Олешко: я ошибался в «барыге Порошенко», простите, друзья11:25
- Канада не будет мириться с агрессией России11:05
- Абонплата на газ увеличит платежки до 3 раз. Кабмин требует отменить новшество10:45
- Адское "перемирие" вблизи Мариуполя: оккупанты уничтожают Водяное и Широкино сильнейшими ударами из ракетных комплексов и БМП10:25
- В Ровенской обл. застрелили адвоката и ранили экс-начальника областной милиции10:05
В Харьковской обл. в реке обнаружили обезглавленное тело женщины
02.04.2017 09:05
В Изюме Харьковской области вчера вечером обнаружили труп женщины без головы и ног, который находился в реке. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
Тело обнаружил 55-летний местный житель и сразу обратился в полицию.
"По адресу выехала следственно-оперативная группа Изюмского отдела полиции. Женщине на вид 20-40 лет. Эксперты осмотрели тело без головы и конечностей ног и сделали вывод, что в реке тело находилось от 2 до 10 суток. Сейчас проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления даты и причины смерти", - говорится в сообщении.
Следователем открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Изюм, полиция, Харьковская область, уголовное дело
Читайте также:
- Из Франции депортировали украинца
- В этом месяце начнется набор в донбасскую полицию
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком
- ЧП в Харьковской области. В колонии повесился заключенный
- Украинский Отелло: в больнице медсестру ударил ножом в сердце её ревнивый муж!
- Российские полицейские жестоко избили крымчан и туристов (ВИДЕО)
- Боевики ЛНР меняют боеприпасы на водку: в разведке рассказали подробности13:05
- Адское "перемирие" вблизи Мариуполя: оккупанты уничтожают Водяное и Широкино сильнейшими ударами из ракетных комплексов и БМП10:25
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- В Бахмутском районе увеличили размер помощи: до 10 тыс. грн за поврежденный обстрелами дом09:25
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- "Национализированные" предприятия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области готовы взорваться бунтами и забастовками08:10
- С 1 апреля цена угля, добываемого на государственных шахтах, выросла до 2000грн. за тонну22:37
- Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов21:57
- В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"21:04
- Воду в Авдеевке будут подавать раз в сутки - Жебривский20:47
- Боевики ЛНР меняют боеприпасы на водку: в разведке рассказали подробности13:05
- А. Карпец: патриотизм СМИ заказывают олигархи12:45
- В Крыму отстрелялась российская артиллерия12:25
- В Тернополе военнослужащие воровали топливо из воинской части12:05
- Коммунальные долги у украинцев будут забирать прямо с банковских карт11:45
- Мирослав Олешко: я ошибался в «барыге Порошенко», простите, друзья11:25
- Канада не будет мириться с агрессией России11:05
- Абонплата на газ увеличит платежки до 3 раз. Кабмин требует отменить новшество10:45
- Адское "перемирие" вблизи Мариуполя: оккупанты уничтожают Водяное и Широкино сильнейшими ударами из ракетных комплексов и БМП10:25
- В Мексике обнаружили древнюю статую инопланетянина10:15
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу
- В Киеве распяли «мальчика» под рестораном (ВИДЕО)
- "Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине