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В Тернополе военнослужащие воровали топливо из воинской части

02.04.2017 12:05
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В Тернополе военнослужащие воровали топливо из воинской части

В Тернополе сотрудники военной прокуратуры совместно с оперативниками Управления СБУ задержали трех военнослужащих одной из воинских частей, которые неоднократно похищали горюче-смазочные материалы из части, вывозя их с территории на служебных машинах, и в дальнейшем продавали местным предпринимателям.

 Установлено, что к преступной схеме были привлечены командир отделения ремонтной роты в.ч. и два водителя этой же роты. Их задержали во время реализации очередной партии похищенного топлива в количестве 650 литров.

Часть денег за проданное топливо в размере 9.7 тысяч гривен были изъяты. Злоумышленники отстранены от занимаемых должностей, взяты под стражу, в отношении них открыто уголовное производство, ведется следствие, назначена ревизия, которая установит полный объем похищенных горюче-смазочных материалов, — сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины (Львов).

Источник fakty.ua



Теги: Украина, Донбасс, Тернополь, прокуратура, СБУ, ВСУ, горючее
 
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