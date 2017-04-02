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Власти наносят очередной, сокрушительный удар по обнищавшим гражданам Украины
Власти наносят очередной, сокрушительный удар по обнищавшим гражданам Украины.
Об этом пишет на своей странице в Фейсбук украинский государственный и политический деятель., народный депутат Верховной Рады Украины III, V и VI созыва, экс—министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, — Алексей Кучеренко:
23 марта 2017 г. в Верховной Раде как неотложный зарегистрирован президентский законопроект № 6232 «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты».
Интересно, кто из законодателей лично осилит эти противоречивые 785 страниц? Но я не про это сейчас.
Внимание всех ДОЛЖНИКОВ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.
Законодательные инициативы ударят больно. Объясню. Одной из новаций проекта является введение системы АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АРЕСТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНИКА НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ (ст. 15 ГПК, ст. 7 ХПК, ст. 9-1 ЗУ «Об исполнительном производстве», ст. 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности»). Эдакая форма обеспечения долговых обязательств.
Что это значит?
Вы являетесь должником. У вас есть банковская карта. Любая, в том числе зарплатная или пенсионная.
Организация, предоставляющая Вам жилищно-коммунальные услуги – заявитель (взыскатель) обращается за взысканием вашей задолженности в суд.
ОДНОВРЕМЕННО с заявлением взыскатель просит НАЛОЖИТЬ АРЕСТ НА ВАШИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ.
Суд оперативно выносит соответствующее определение, после чего в течение нескольких минут НАКЛАДЫВАЕТСЯ АРЕСТ НА ВАШИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.
Узнаете Вы об этом только тогда, когда будете использовать свою банковскую карточку при расчетах.
И пока Вы будете выяснять причину блокировки вашей банковской карточки, суд в порядке приказного производства ПО УПРОЩЁННОЙ ПРОЦЕДУРЕ, без уведомления заявителя и должника, ВЫНЕСЕТ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ О ВЗЫСКАНИИ ВАШЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
Все решится без Вас. Суд направит Вам копию судебного приказа по почте или на ваш электронный адрес.
В 15-дневный срок со дня получения этой копии Вы можете подать заявление в суд об отмене этого приказа. Но банковская карточка будет заблокирована до тех пор, ПОКА ВЫ НЕ РАССЧИТАЕТЕСЬ ПО СВОИМ ДОЛГАМ.
Заманчивая перспектива! Не так ли? Пора прощаться с карточками?
«Спасибо» автору. Посмотрим кто будет голосовать за эту процедуру. Ведь она невероятно своевременна и гуманна в обнищавшем государстве, где за последние три года,
цены на коммунальные услуги повысились на 400%.
-
на газ — на 590%,
-
на теплоснабжение — на 250%,
-
на воду — на 212%
-
на электроэнергию — на 140%.
-
А 95% граждан считают себя БЕДНЫМИ.
P.S.
УВЕЛИЧЕНИЕ СТАВОК СУДЕБНОГО СБОРА.
Для споров имущественного характера судебный сбор возрастет со 110 % от суммы иска до 150% — за апелляционные жалобы, и со 120% от суммы иска до 200% — за кассационные жалобы.
Суды у нас не для бедных, — написал экс-министр.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, банк, суд, арест, кодекс, ЖКХ, Верховная Рада
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