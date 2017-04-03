Боец АТО застрелил своего напарника

03.04.2017 16:05

Военнослужащий в зоне АТО застрелил своего коллегу. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

“Сегодня, 3 марта, в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО, военнослужащий застрелил другого военнослужащего”, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, происшествие произошло в результате неосторожного обращения с оружием.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и Национальной полиции.

Источник: http://from-ua.com