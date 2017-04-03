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Депутат Загорий задекларировал автомобиль "Тесла", 88 патентов и 2,6 млн благотворительных пожертвований
Политик отметил, что всю зарплату депутата и заработную плату за научную деятельность в вузах переводит на благотворительность
Народный депутат от фракции БПП Глеб Загорий указал в своей электронной декларации за 2016 год 88 патентов и торговых марок (в большинстве в сфере фармацевтики), а также 2,6 миллиона гривен благотворительных пожертвований. Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций.
Согласно декларации, Загорий является конечным бенефициарным владельцем в ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", ОАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" и других предприятий.
Среди объектов недвижимости Загорий задекларировал базу отдыха площадью 418,2 кв. м, квартиру площадью 264 кв. м, зарегистрированное на сына и другую недвижимость. Загорий также указал в декларации арендованный земельный участок площадью 40 778 кв. м, арендованную квартиру площадью 266,7 кв. м и аренду офиса площадью 423,7 кв. м.
Также Загорий задекларировал автомобиль Tesla SP85D 2015 года выпуска, MERCEDES-BENZ S 63 AMG и RANGE ROVER 2014 года, принадлежащей его жене Екатерине Загорий.
Среди своих доходов Загорий указал зарплату депутата в размере 135 465 грн и заработную плату по совместительству за научную деятельность в двух вузах – Национальной медицинской академии последипломного образования и Киевском национальном университете технологии и дизайна.
В своем комментарии журналистам Глеб Загорий отметил, что всю зарплату депутата и заработную плату за научную деятельность в вузах переводит на благотворительность.
Также депутат объяснил появление в декларации дохода его жены Екатерины Загорий на общую сумму 174,7 миллиона гривен "от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав". По словам депутата, в форме электронной декларации не предусмотрен пункт расходов членов семьи декларанта, что не позволило внести сумму расходов при проведении операций с ценными бумагами, которая составляют более 174, 3 млн грн. Таким образом, как сообщил Загорий, доход его жены составляет не 174 млн грн, а около 6 млн гривен, учитывая купонный доход, полученный от операций с ценными бумагами.
Кроме того, Загорий указал 15 млн гривен в рубрике "гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам" от ЧАО "Фармацевтическая фирма Дарница" и роялти в размере 7, 17 млн грн от этого же юридического лица.
В своей электронной декларации Глеб Загорий указал 24,7 млн гривен на счетах в украинских банках – "Укрсиббанке", "Приватбанке", "Ощадбанке" и банке "Софийский". Кроме того, он задекларировал 2,2 млн долларов, 428 тыс. евро и 6, 6 млн гривен наличными, 20 млн грн дебиторской задолженности за корпоративные права и 1 млн. долларов, одолженных третьим лицам.
Согласно данным электронного реестра деклараций, в 2016 году Глеб Загорий совершил благотворительных пожертвований на общую сумму 2,6 млн гривен.
Среди ценного движимого имущества в декларации Загория указано две единицы оружия, запонки, антикварные изделия, коллекции скульптур и живописи ХХ в. и др. Также Загорий задекларировал коллекции украинских костюмов, ковров и других произведений искусства, принадлежащих его жене.
Теги: политика, Донбасс, депутат, е-декларации
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