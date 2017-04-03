Детали «осовременивания»: будущим пенсионерам урежут выплаты

03.04.2017 17:30

В Украине уже в этом году планируют "осовременить" пенсии миллионам украинцев.

В конце прошлой недели при Министерстве социальной политики собралась экспертная группа, которая обсудила детали грядущего "осовременивания", пишет Сегодня.

Как рассказали участники рабочей группы, правительство планирует пересчитать пенсии с учетом нового показателя средней заработной платы, а после этот показатель заморозить на несколько лет. В результате уже действующие пенсионеры будут получать больше, а те украинцы, которым только предстоит выйти на пенсию, потеряют часть выплат.

Как изменятся пенсии

Еще в прошлом году министр социальной политики Андрей Рева анонсировал грядущее "осовременивание" пенсий с учетом нового показателя средней зарплаты. По словам члена рабочей группы при Кабмине, старшего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, при перерасчете пенсий будет учитываться средняя зарплата в размере 3764 гривни. Сейчас часть пенсий рассчитаны с показателем средней зарплаты в размере всего 1917,91 гривни.

Как рассчитывается пенсия:

П = Зп * КЗ * Кс

П - размер пенсии,

Зп - заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию)

Кз- коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране)

Кс - коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год умножается на 1,35)

Показатель средней зарплаты в Украине повысят, однако вместе с этим, как отмечает Лидия Ткаченко, его планирует заморозить на несколько лет. Кроме того, в Минсоцполитики предлагают снизить коэффициент стажа с 1,35 до 1. В результате украинцы, который будут выходить на пенсию в течение следующих нескольких лет (начиная с 2018-го), потеряют часть выплат.

"Это очень невыгодно для новых пенсионеров. Действительно, будут использовать обновленную зарплатную базу, но они хотят потом ее на некоторое количество лет заморозить. Все делается в ручном режиме, и для новых пенсионеров это грабеж среди белого дня", - говорит Лидия Ткаченко.

"Это очень невыгодно для новых пенсионеров. Действительно, будут использовать обновленную зарплатную базу, но они хотят потом ее на некоторое количество лет заморозить. Все делается в ручном режиме, и для новых пенсионеров это грабеж среди белого дня", - говорит Лидия Ткаченко.

В то же время действующие пенсионеры будут получать больше. К примеру, размер пенсии для украинца, который проработал 35 лет и получал среднюю зарплату, можно рассчитать так: 1917,91 * 1 * 0,47 = 901,4 гривни. Учитывая, что пенсия по возрасту в Украине не может быть ниже 1247 гривен, еще 345,6 гривни доплачивают из Пенсионного фонда. После "осовременивания" эту же пенсию пересчитают по формуле: П = 3764 * 1* 0,35 = 1317 гривен. Однако, если зарплата, например, была в два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35 лет) получает 1800 гривен, а после "осовременивания" будет получать 2634 гривни.

"Есть люди, которым на 50 гривен повысят пенсию, а есть и те, кому повысят больше, чем на 1000 гривен. Получается очень большой разрыв. Сказать, что это справедливо, сложно. Как показал предыдущий опыт, при осовременивании самые большие повышение получают люди, которые и так, как для Украины, достаточно много получают. А те люди, у которых мизерные пенсии, получат по 50-200 гривен. Но что сейчас эти 200 гривен? Это совсем не та сумма, с которой можно говорить о том, что это существенная прибавка к пенсии", - рассказывает Лидия Ткаченко.

Как сообщил "Сегодня" источник в Минсоцполитики, после "осовременивания", больше, чем на 1000 гривен разбогатеют 1,1 миллиона пенсионеров. Прибавку от 900 до 1000 гривен могут получить 487 тысяч пенсионеров, от 700 до 800 гривен - 460 тысяч. Остальным (а это больше 3,5 миллиона украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 гривен.

Главная проблема: где взять деньги

"Осовременивание" пенсий обойдется государству в 47,7 миллиардов гривен. На запрос "Сегодня" в Пенсионном фонде ответили: в бюджете на этот год "осовременивание" не предусмотрено. "Бюджет формируются на основе действующих законодательных норм", - пояснили в ведомстве.

Деньги на перерасчет пенсий планируют получить за счет перевыполнения бюджета Пенсионного фонда. Скорее всего, его проведут во второй половине этого года. Пенсионный фонд (ПФ) пополняет за счет взносов работающих украинцев (22% ЕСВ с каждой зарплаты). За первые два месяца прошлого года ПФ получил 17,7 миллиардов гривен, а за первые два месяца 2017-го - 20,6 миллиарда гривен. Всего в этом году в бюджете предусмотрены поступления от ЕСВ в размере 163,6 миллиарда гривен, а в прошлом году - 107,1 миллиард.

Лидия Ткаченко предполагает, что решение об "осовременивании" зависит не только от перевыполнения бюджета ПФ, но и от политической воли руководства страны. "Скорее сейчас все будет зависеть не от того, сколько они соберут дополнительных средств, а от того, как они согласуют это с Минфином. Это сейчас скорее вопрос политики, многое зависит от того, какое решение примут высшие лица нашего государства", - предполагает член рабочей группы при Министерстве соцполитики.

Отметим, на данный момент 10 работающих содержат больше 11 пенсионеров. По оценкам ПФ, 25% украинцев работают неофициально. Из 26 миллионов трудоспособных украинцев работают только 16 миллионов, а ЕСВ платят только 10,1 миллиона человек. Остальные - аграрии, работники сферы услуг и т.д. - имеют право не платить и активно этим правом пользуются. По подсчетам Института демографии, в 2050-м в Украине соотношение работающих к пенсионерам будет 10 к 15.

Каких еще изменений ждать украинцам

В Пенсионном фонде "Сегодня" рассказали о том, что на данный момент рассматривается возможность обязать платить ЕСВ всех работающих украинцев. "В Мире применяется обязательность оплаты страховых взносов для всего трудоспособного населения. Мы еще пока что изучаем этот и другие методы. Но есть методы как добровольного привлечения, так и обязательной уплаты", - рассказывает зампредседателя ПФ Николай Шабмир.

Есть и другие нововведения солидарной системы. Недостающий страховой стаж можно будет купить за 704 гривни/месяц. Например, если не хватает пять лет, придется заплатить 42 240 гривен. Подробнее узнать о том, как может измениться солидарная система, можно в инфографике.

Напомним, в мае минимальную пенсию в Украине поднимут с 1247 до 1312 гривен, а в декабре - до 1373 гривен. Средняя пенсия по итогам этого года достигнет более 2000 гривен.

Источник: http://from-ua.com