Эксперт рассказал, как Москва опять обманула украинцев

03.04.2017 08:23

Политический обозреватель Тарас Черновил на своей странице в Facebook пишет о том, что всю прошлую неделю 90% фейсбуке, интернет СМИ и на большинстве телеканалов нам сообщили, что Европейский союз вещателей решил наказать Украину за неучастие российской исполнительницы и уже предложил нас самих лишить права участия. Новость выглядела, по меньшей мере, странно.

«Угадайте с первого раза, куда привел след от этой новости. Естественно, что в Россию. Первоначальный материал появился на «Иносми.ру» - перепечатка из какого-то европейского таблоида. Там, кстати, писали только, что подобное предложение высказал один из руководящих чиновников Союза Ингрид Дельтендре, а дальше выстраивались всевозможные предположения, довольно бессмысленные», – цитирует Черновила replyua.net.

По его словам, далее «новость» обработали на российском телевидении и подали московским подданным уже в форме, Союз планирует именно так наказать Украину, а потом информация быстренько перекочевала в украинское информационное пространство. В это же время никаких сообщений в европейских СМИ по этому поводу обнаружить не удалось. Это значит только одно – практически все зарубежные новости в наших СМИ и соцсетях появляются исключительно из Московии. Никто даже не пытается проверить российские фейки в реальных изданиях, перепечатывают некритично умышленную ложь. Телеканалы для некоторых важных сюжетов используют собственных зарубежных корреспондентов, но остальные новости все равно берут с той же России. Это совершенно обычная практика.

«Ищете «зраду»? Вот я вам привел ее пример. Посчитайте господа, сколько раз, повторяя в фейсбуке московские фейки, вы сами к ним присоединялись?», – подытожил Тарас Черновил.

Источник: http://from-ua.com