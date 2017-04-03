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Эксперт: в оккупированном Крыму иссякают запасы питьевой воды.
ак и предсказывали экологи, запасы пресной воды под землей на севере Крыма иссякают: в водопровод Красноперекопска уже просачивается морская вода с водорослями. Это значит, что в скором времени город может стать непригодным для жизни.
Об этом пишет крымский сайт "Примечания".
Такой прогноз подтверждает случай, произошедший недавно в Красноперекопске. В квартиру местных жителей почти перестала поступать вода. Как позже выяснилось, в общую систему водоснабжения попала вода с водорослями, которые и забили трубу плотно сбитой "колбасой".
Единственный источник централизованного водоснабжения Красноперекопска - Воронцовский водозабор подземных природных вод, и их запасы, как и прогнозировали, истощаются, при этом сильно страдает качество воды.
Это подтверждает заключение российского оккупационного ведомства - Роспотребнадзора, сделанное в 2016 году: питьевая вода тут не соответствует санитарным нормам водоснабжения. В частности, в ней зафиксировано содержание хлоридов 858,9 миллиграмма на литр (при норме 350), общая минерализация 2462 (при норме 1000) и общая жесткость 25 миллимоля на литр (при норме 7,0). Минерализация в Красноперекопском районе превышает норму в пять-шесть раз.
Засоление подземных пластов в районе Красноперекопска и Армянска началось уже в 2014 году. После оккупации Крыма Россией и закрытия Украиной поставок воды из Северо-Крымского канала проблему временно решили за счет расконсервации подземных хранилищ воды. Однако баланс резко сместился и теперь уровень подземных вод все время уменьшается.
По словам научного сотрудника отдела водных ресурсов и мелиорации "НИИ сельского хозяйства Крыма" Николая Иванютина, если из скважины добывается воды больше, чем в нее прибывает естественным путем, то из-за этого может понижаться водоносный горизонт соседних скважин: возникает то, что специалисты называют "депрессионной воронкой". Ее площадь может достигать 100 квадратных км - такие явления наблюдались вблизи Керчи и в районе курортной Николаевки.
На фоне общей проблемы дефицита воды в Армянске отдельно стоит и не менее острая изношенности городского водопровода. В конце 2016 года горожане сообщали, что несколько месяцев из их кранов с перебоями текла только ржавая вода. Оккупационные власти делали вид, что все в порядке, и ссылались на временный ремонт труб. В то время людям было нечем помыться и постираться, не говоря уже о сложностях с приготовлением еды.
Засоление почв, особенно в северном Крыму, будет только расти. Уже через два года, по словам специалистов, север и центр Крыма превратится сначала в солончаковые пятна, затем они сольются и полностью убьют сельское хозяйство, Крым деградирует на уровень 1946 года.
Часть жителей Крыма неизбежно придется отселять на материк из-за растущей нехватки пресной воды. Напоить нынешнее население полуострова в текущих условиях будет невозможно, считает бывший помощник "первого вице-премьера РК" Владимир Гарначук.
Ранее группа ИС сообщала, что Украина выставит счет России за пользование нашими воздушным и морским пространствами в Крыму.
Теги: Донбасс, Крым, Красноперекопск, вода
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