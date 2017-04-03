Клімкін висловив співчуття з приводу теракту в Росії

03.04.2017 20:00

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив свої співчуття рідним та близьким загиблих в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга. Також він поцікавився у своїх російських колег, чи немає серед загиблих та постраждалих громадян України. Про це він особисто повідомив на власній сторінці у Твіттері, інформує replyua.net.



«Наразі ми з’ясовуємо, чи немає серед загиблих та постраждалих в результаті вибуху в метро Санкт-Петербурга громадян України. Хочу висловити свої співчуття рідним та близьким загиблих та потерпілих в наслідок страшного теракту», - зазначив він. Варто відзначити, що користувачі соціальних мереж неоднозначно відреагували на такий запис глави українського зовнішньополітичного відомства.



Деякі з користувачів подякували Клімкіну за турботу та співчуття. Інші – висловили свій протест. «А тобі хоч раз висловлювали співчуття з рашки з приводу загибелі наших співвітчизників на сході України?», - написав користувач з ніком Укропчик. «Знайшовся ще один співчувальник», - прокоментував пост міністра інший юзер. Як повідомлялося, у понеділок вдень в Санкт-Петербурзі у метро прогримів вибух, в результаті якого загинуло 9 людей. Поранення отримали ще 20 осіб.