Контрабандисты удивили украинских пограничников интересным способом провоза сигарет

03.04.2017 16:38

Пограничники обнаружили на границе с Польшей тайник с сигаретами, прикрепленный к днищу поезда магнитом. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного ведомства Украины, передает 112.

Грузовой поезд направлялся в Польшу и пересекал границу в пункте пропуска "Ягодин".

"В ходе проверки пограничный наряд совместно с сотрудниками таможенного поста тайник с табачными изделиями разоблачили в одном из вагонов с огнеупорной глиной. Его обустроили под днищем вагона над колесной парой специально изготовив для этого металлический ящик. Нишу заполнили куревом и поместили в конструктивную полость, закрепив ее магнитными креплениями", - сообщили в ГПСУ.

В тайнике находились 250 пачек сигарет.

Источник: http://from-ua.com