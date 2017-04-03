Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кремль положил глаз на крымских призывников

03.04.2017 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кремль положил глаз на крымских призывников

Россия намерена призвать в армию из аннексированного Крыма почти пять тысяч человек в 2017 году, сообщили в управлении штаба Южного военного округа, передает Корреспондент со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что призывников будет на тысячу человек больше, чем в прошлом году.

Весной призовут 2,4 тысячи крымчан, среди них будет 400 севастопольцев.

По сравнению с 2015 годом число призывников увеличится на 70%, так как два года назад в армию взяли лишь 1,5 тысяч человек, отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что призывники из Крыма впервые в весенний призыв будут проходить военную службу во всех регионах России.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, призыв
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх