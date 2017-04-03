Кремль положил глаз на крымских призывников

03.04.2017 11:00

Россия намерена призвать в армию из аннексированного Крыма почти пять тысяч человек в 2017 году, сообщили в управлении штаба Южного военного округа, передает Корреспондент со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что призывников будет на тысячу человек больше, чем в прошлом году.

Весной призовут 2,4 тысячи крымчан, среди них будет 400 севастопольцев.

По сравнению с 2015 годом число призывников увеличится на 70%, так как два года назад в армию взяли лишь 1,5 тысяч человек, отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что призывники из Крыма впервые в весенний призыв будут проходить военную службу во всех регионах России.

Источник: http://from-ua.com