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Луценко відмовляється від контрольної функції ГПУ над НАБУ
Генеральний прокурор Юрій Луценко запропонував створити новий моніторинговий орган, який опікуватиметься контролем Національного антикорупційного бюро замість Генеральної прокуратури України, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Луценко повідомив, що в Генпрокуратурі планують створити орган для аудиту й моніторингу НАБУ, до якого ввійде три особи. Наразі, за словами генпрокурора, триває запекла боротьба за місце в цій групі. Представники Національного антикорупційного бюро виступають за те, щоб ці посадовці були з числа НАБУ. Парламентська більшість та президент Порошенко обстоюють ідею, аби це були нейтральні до цього відомства особи, які будуть більш об’єктивними в своїй роботі. Також Луценко поскаржився, що в вирішенні цього питання наразі переважає політика.
Крім того, Луценко відмітив, що НАБУ має, на відміну від Генпрокуратури, кращу репутацію. Також, за словами очільника ГПУ, часто співробітники НАБУ прагнуть самостійно закінчувати розслідування початих справ , однак це фізично неможливо через те, що в НАБУ працює понад 200 співробітників, коли в ГПУ задіяно 10 тисяч осіб. Тому в НАБУ розслідують справи, в яких розслідуються збитки більше 30 тисяч євро.
Теги: политика, Донбасс, Луценко, НАБУ
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