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Москаль розповів про те, як Путін погрожував Януковичу забрати половину України
Президент Російської Федерації Володимир Путін попереджав екс-президента України Віктора Януковича про те, що він хоче забрати собі Крим та значну материкову частину держави. Про це під час розмови з журналістами розповів керівник Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, повідомляє «112 Україна», передає replyua.net.
Він зазначив, що таку інформацію отримав із власних джерел серед колишніх представників «Партії регіонів». «Коли повинні були їхати на підписання угоди, Путін заявив: «Російські кордони ніколи не будуть спільними межами з Європейським союзом або НАТО. Тобі потрібні гроші? Ось, три мільярди», - зазначив Москаль.
«Тоді він ще додав: «Ось тобі 3 мільярди. Бери та йди керуй собі далі. Але якщо ти спробуєш щось підписати, то знай, що Крим, Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Миколаївщину, Харківщину та Одещину я заберу собі», - додав він. За словами губернатора Закарпаття, після цієї розмови з Путіним Янукович зібрав екстрену нараду. «На тій нараді були присутні чотири людини. От мені один із них про це і розповів. Янукович тоді прийшов геть білий. Він був настільки наляканий, що вже не хотів нікуди вступати – ні в НАТО, ні в Європейський союз», - наголосив Москаль.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, угрозы, Янукович
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