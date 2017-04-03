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На Волині у розпалі заготівельний сезон березового соку

03.04.2017 21:40
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На Волині у розпалі заготівельний сезон березового соку

Цього року на Волині лісники хочуть встановити рекорд. У планах зібрати та переробити вісімсот тонн березового соку, повідомляє replyua.net з посиланням на «Сьогодні».

У селищі Колки Волинської області сезон заготівлі березового соку в розпалі. Менше ніж за добу пакет, місткістю двадцять літрів, наповнюється березовим соком. В урочищі Березина деревам більш як шістдесят років. Лісники кажуть, що це найпродуктивніший вік для берези. Майстри для підточування беріз використовують лише механічне свердло. Таким чином текстура дерева псується менше. За два тижні, в цьому урочищі, вдалося зібрати двадцять тонн соку. Секрет такої продуктивності дерев у ландшафтному розташуванні урочища. «Воно оточене зі всіх сторін не лісом, а полем. Тому дуже добре прогрівається сонцем. Сік має хорошу цукристість», - сказав головний лісничий Колківського лісництва Віталій Каращук.

Коли всі пакети наповняться, їх переливають у відра, а потім у цистерни. Після цього відвозять до консервного цеху. За волинською технологією, у продукт додають лише цукор і натуральні ягідні екстракти шипшини й горобини. Частину такого продукту передають українським армійцям на Схід. 



Теги: Донбасс, Волынская область, сок
 
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