План Кабмина: что изменится в Украине за три года

03.04.2017 13:05

Сегодня, 3 апреля, Кабинет министров Украины рассматривает среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года

На заседании планируют утвердить документ, в котором четко прописаны действия правительства до 2020 года и приоритетные действия на 2017 год, сообщает Politeka.

Так, до 2020 года правительство намеревается работать над экономическим ростом страны, достижением эффективного управления, развитием человеческого капитала, а также заниматься вопросами обороны и борьбы с коррупцией.

Для стимулирования роста экономики власти сосредоточатся на создании качественного бизнес-климата: план предусматривает упрощение администрирования налогов, дерегуляцию, развитие промышленности, а также содействие привлечению инвестиций и завоевание новых рынков.

Также власти считают необходимым провести до 2020 года земельную реформу и создать систему, ответственную за качество и безопасность продуктов питания. Предусмотрен ряд программ поддержки, которые будут стимулировать развитие агропромышленного комплекса, животноводства, садоводства, сельскохозяйственного машиностроения.

Согласно среднесрочному плану, будет сформирован профессиональный корпус государственной службы и реализовано электронное правительство. Это, по мнению властей, позволит эффективнее бороться с коррупцией.

Сегодня власти также согласуют увеличение финансирования медицины. Объединенные территориальные общины получать до 40% средств всего бюджета здравоохранения. Помимо этого Кабмин собирается в ближайшее время заняться развитием системы общественного здравоохранения, увеличив доступность лекарств.

При проведении пенсионной реформы с 1 октября также обещают повысить пенсии всем украинцам. Правда, насколько пока неизвестно.

В приоритетах до 2020 года – поддержка молодежи и спорта. В этом году власти запланировали выделить 350 млн грн на восстановление спортивной инфраструктуры. Также в фокусе внимания министров – усиление работы по поддержке олимпийского и паралимпийского спорта.

Еще один пункт плана — судебная реформа.

Кроме того, в сфере борьбы с коррупцией Среднесрочным планом предусмотрена поддержка Правительством независимой работы антикоррупционных органов, усиление требований относительно обеспечения функционирования Единого государственного реестра деклараций государственных служащих.

План также предусматривает продолжение поддержки ВСУ и сферы внутренней безопасности. В 2017 году на финансирование этих вопросов пойдут 5,2% ВВП, также будет увеличена зарплата спасателей на 2 тысячи грн.

В отношении временно оккупированных территорий правительство предусматривает реализацию стратегий освобождения и социальной и информационной реинтеграции.

Также власти сосредоточатся на обеспечении безопасности дорожного движения, предотвращении чрезвычайных ситуаций, а также решении проблем бытовых отходов.

Помимо этого, план действий предусматривает реализацию инфраструктурных проектов в каждом регионе Украины. Так, по словам премьера, каждая область получит возможность реализации крупного инфраструктурного проекта.

Таким образом к 2020 году Украина должна продемонстрировать такие показатели:

— глобальный индекс конкурентоспособности – ТОП-50;

— удельный вес валового накопления основного капитала (характеризует уровень инвестиций) в ВВП – 23%:

— коэффициент Джини (показывающий степень неравенства распределения доходов в стране)- не выше 35 (по методологии Всемирного банка);

— рейтинг DoingBusiness – ТОП-30;

— мировой рейтинг конкурентоспособности промышленности – 35 место;

— уменьшение энергоемкости ВВП (килограмм нефтяного эквивалента на 1 доллар США 2005 года) – до 0,2.

— уменьшение дефицита бюджета Пенсионного фонда в 2017 г. ориентировочно на 22,8%;

— пересчет страховых пенсий для 10,9 млн пенсионеров;

— восстановление дифференциации пенсионных выплат части пенсионеров;

— уменьшение на 40% численности пенсионеров, у которых страховая пенсия меньше минимальной.

— индекс человеческого развития – ТОП-50;

— уровень смертности – уменьшение на 10%;

— уровень бедности (статистика ОЭСР) – 15%

— количество занятых в МСП: в 2017 г.– 6,7 млн чел., в 2020 г. – 7,0 млн. чел.;

— доля предприятий, действующих на рынках с конкурентной средой: в 2017 г. – 50% от общего объема производства (реализации), в 2020 г. – 55%;

— доля МСБ в добавленной стоимости (по расходам производства) в 2017 г. – 60%, в 2020 г. – 70%;

— экономия средств за счет проведения конкурентных процедур закупок – в 2017 г. 34 млрд грн, в среднесрочной перспективе – 25 млрдгрн в год

— среднегодовой рост промышленного производства: в 2018-2020 гг. – 7,6%, в 2017 г. – 3%;

— доля высоко- и среднетехнологическихпроизводств в структуре валовой добавленной стоимости в целом по экономике: в 2020 г. – 8,5%, в 2017 г. – 6,5%;

— доля машиностроительной продукции в структуре промышленного производства: в 2020 г. – 15%, в 2017 г. – 8,4%;

— уменьшение материалоемкости ВВП: в 2020 г. – до 0,87, в 2017 г. – до 0,94;

— уменьшение энергоемкости ВВП: в 2020 г. – до 0,2, в 2017 г. – до 0,3;

— среднегодовой рост физических объемов экспорта товаров и услуг: в 2018-2020 гг. – на 5%, в 2017 г. – на 2%;

— увеличение удельного веса высокотехнологичных товаров в структуре экспорта: в 2020 г. – до 25%, в 2017 г. – до 22%;

— переоснащение производственных мощностей государственных предприятий ОПК: – в 2017 г. – 15%, в 2020 г. – 90%.

— зменшення енергоємності ВВП: в 2020 р — до 0,2, в 2017 р — до 0,3;

— середньорічне зростання фізичних обсягів експорту товарів та послуг: в 2018-2020 рр. — на 5%, в 2017 р — на 2%;

— збільшення питомої ваги високотехнологічних товарів у структурі експорту: в 2020 р — до 25%, в 2017 р — до 22%;

— переоснащення виробничих потужностей державних підприємств ОПК: — в 2017 р — 15%, в 2020 р — 90%.