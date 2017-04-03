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Порошенко провел переговоры с Меркель и Олландом

03.04.2017 13:40
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Порошенко провел переговоры с Меркель и Олландом

Во время разговора обсуждалась ситуация в Донбассе после установления режима «тишины»

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко, передает Politeka.

«Петр Порошенко осудил продолжающуюся агрессию со стороны России и продолжение ее военными, а также российскими боевиками обстрелов, в частности с применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 апреля», — сообщил Цеголко.

По его словам, лидеры трех государств отметили необходимость консолидации режима прекращения огня. Порошенко также напомнил о важности освобождения всех заложников, находящихся в оккупированном Донбассе и в России.




Теги: Донбасс, Порошенко, Меркель, Олланд
 
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