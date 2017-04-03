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Порошенко сообщил о новом подарке от МВФ

03.04.2017 21:05
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Порошенко сообщил о новом подарке от МВФ

Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов

Об этом Politeka стало известно из сообщения главы Петра Порошенко, который заявил об этом событии на своей странице в Facebook.

«Это очередное признание украинских реформ», — отметил он.



Теги: Донбасс, МВФ, Порошенко
 
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