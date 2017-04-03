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У ЕС нет денег на «план Маршалла» для Украины
На сегодняшний день в Европейском Союзе нет средств для реализации так называемого «плана Маршалла» для Украины. Такую точку зрения в комментарии ГолосUA высказал политолог Руслан Бортник.
«Я напомню, что о «плане Маршалла» для Украины говорят с 2014 года, но тогда об этом говорили серьезные люди, представители ведущих европейских держав, а сегодня это просто пиар. У Европейского Союза нет ни возможности, ни желания реализовывать «план Маршалла» для Украины, так как подобный план только для Греции стоил около 200 миллиардов евро. Нужно понимать, что для нашей страны сумма нужна не меньше, а в Европе нет желания и доверия выдавать такие средства украинскому руководству», - подчеркнул Р. Бортник.
Политолог добавил, что заявление Европейской народной партии относительно разработки «плана Маршалла» для Украины, является «красивым жестом».
«Чтобы Президенту Украины было с чем ехать домой и оправдать свое пребывание на Мальте. Нужно понимать, что «плана Маршалла» не имеет шансов на реализацию, и никто его даже обсуждать серьезно не станет», - резюмировал Р. Бортник.
Напомним, ранее Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию с призывом к странам-членам ЕС разработать долгосрочный план поддержки Украины или так называемый «план Маршалла», как его назвал Президент Украины Петр Порошенко.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, деньги
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