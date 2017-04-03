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У НАБУ перевірять, чи причетне керівництво Нацбанку до переведення мільярдів гривень за кордон

03.04.2017 09:20
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У НАБУ перевірять, чи причетне керівництво Нацбанку до переведення мільярдів гривень за кордон

У Національному антикорупційному бюро займуться перевіркою правління Національного банку України, чи дійсно посадовці співпрацювали з представниками комерційних банків, які переводили кошти за межі країни, інформує replyua.net з посиланням на «Новое время».

Про це повідомив очільник НАБУ Артем Ситник. Він зазначив, що співробітники НАБУ вже провели обшуки у Нацбанку, під час яких представники НБУ добровільно надали всю необхідну документацію. Наразі детективи НАБУ очікують відповіді на надіслані в іноземні держави запити. Заплановано, що також на допити будуть викликані майже всі представники верхівки Нацбанку, аби остаточно встановити, чи були причетні вони до виведення коштів з-за кордон.

Ситник зауважив, що кримінальне провадження щодо того, що комерційні банки вивели надані їм на рефінансування кошти за кордон, розслідується останні декілька місяців. Наразі детективи НАБУ працюють з отриманими в НБУ документами. Артем Ситник не уточнив, про яку суму коштів йде мова, зауваживши, що справа стосується мільярдів гривень і такі обсяги грошей, на його думку, неможливо було вивести за межі країни без співпраці з НБУ. 



Теги: Украина, Донбасс, деньги, Национальный банк, НАБУ
 
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