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Украина может выйти из орбиты американского влияния
В Киеве начали менять свою стратегию поведения: поняв, что Вашингтон больше не намерен официально прикрывать Украину, Банковая начала "заигрывать" с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил политаналитик Дмитрий Корнейчук, пишет РИА Новости Украина.
Эксперт прокомментировал выступление Тиллерсона накануне его визита в Москву.
Во-первых, по мнению аналитика, заявления о санкциях против России до момента возвращения Крыма Украине – это сигнал о том, что никакого официального потепления отношений между Вашингтоном и Москвой не будет.
«А Трамп проиграл "ястребам" в США», - отмечает политолог.
Во-вторых, продолжает эксперт, слова о российской агрессии в Украине – это прямой месседж, подтверждающий, что США не собираются выступать официальным участником Минского процесса.
«Тут важно отметить, что Тиллерсон повторил слова Трампа на недавней встрече с Меркель о важной роли Германии и Франции в выполнении минских договоренностей. То есть – Вашингтон вновь официально переложил на Европу урегулирование войны на Донбассе. Дескать, это демократы продавливали АТО в Украине, а республиканцы не хотят нести ответственность за "папередников"», - добавляет Корнейчук.
В-третьих, отмечает аналитик, во время встречи Тиллерсона-Лаврова в Москве нам не стоит ожидать принятия каких-либо кардинальных решений.
«Остается вопрос: будет ли влиять Вашингтон на Киев для выполнения "Минска" кулуарно? Возможно. Недаром рассмотрение выделения транша МВФ появилось в повестке фонда только после того, как Порошенко начал делать шаги в сторону Москвы. С другой стороны, похоже, в Киеве также начали менять свою стратегию поведения. Поняв, что Вашингтон больше не намерен официально прикрывать Украину, а Порошенко – не рассматривается как "рука США", Банковая начала через Лукашенко и Меркель заигрывать с Путиным. Плюс – резко исчезла антироссийская истерия у представителей власти и общество тестируют вбросами "ну, ведь надо договариваться с Путиным..". Тем самым, Порошенко показывает Трампу, что Украина может и выйти из орбиты американского влияния…», — написал Корнейчук.
Теги: политика, Украина, США, Донбасс
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