Украина наращивает транзит российского газа

03.04.2017 13:27

В период с января по март текущего года Украина нарастила транзит российского природного газа через газотранспортную систему согласно контракту с российским «Газпромом» сразу на двадцать процентов, до 23 миллионов 188 тысяч кубометров, по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.



Как информирует replyua.net со ссылкой на Украинские новости, такие данные были получены от оператора газотранспортной системы компании «Укртрансгаз». Показатели января этого года достигли 8 миллионов 913 тысяч кубометров газа, и это на 2,5 миллиона кубометров больше, чем в январе прошлого года. В феврале транзит российского газа через Украину достигал 7 миллионов 627 тысяч кубометров, что на 1, 481 миллионов кубометров больше показателей февраля 2016 года. Однако в марте объемы транзита российского газа начали уменьшаться и достигли 6 миллионов 647 тысяч кубометров, что всего на 1,8 процентов больше показателей марта 2016 года.



Напомним, что Укртрансгаз также отчитался об объемах газа в украинских газохранилищах, оставшихся после окончания текущего отопительного сезона. Запасы газа в Украине сейчас достигают 8, 224 миллионов кубометров.