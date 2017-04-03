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В апреле украинцы станут свидетелями трех необычных астрономических явлений

03.04.2017 09:55
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В апреле украинцы станут свидетелями трех необычных астрономических явлений

В этом месяце земляне смогут наблюдать за несколькими астрономическими явлениями, и первое из них произойдет в начале апреля, информирует replyua.net

В эти дни можно будет увидеть Меркурий – правда, понаблюдать за этой планетой удастся лишь после того, как она отдалится от Солнца на максимальное расстояние. Меркурий будет виден на Западе, прямо у горизонта – он засияет на небосклоне как маленькая, но очень яркая звезда. Следующее астрономическое явление ожидается 7 апреля. Речь идет об оппозиции Юпитера, когда Земля окажется между этой планетой и Солнцем. Разглядеть Юпитер, который считается одной из самых ярких планет Солнечной Системы, будет несложно. Астрономы утверждают, что планета будет видна даже через обычный бинокль.

Помимо Юпитера, будут видны и его спутники – Калипсо, Ганимед, Европа и Ио. В период с 16 по 25 апреля Земля будет проходить через так называемый рой пылинок, составляющих хвост кометы Тэтчер. На большой скорости частички влетят в атмосферу Земли, а потом быстро сгорят, создавая очень красивый эффект падающих звезд. 



Теги: Донбасс, космос, астрономия, апрель
 
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