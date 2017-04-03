В Одессу зашли военные корабли ВМС Турецкой Республики.

03.04.2017 16:50

Сегодня, 3 апреля, в порт Одессы с дружественным визитом прибыли корабли ВМС Турецкой Республики - фрегат TCG "GAZIANTEP" и корвет TCG "HEYBELIADA". Корабли ошвартованы у одного из причалов морского вокзала Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины".

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

«Согласно программе визита, 3 и 4 апреля с 14 до 16 часов одесситы и гости города смогут посетить корабли с экскурсиями. Сегодня же командование отряда и командиры кораблей провели протокольные визиты командования ВМС ВС Украины и Одесской областной государственной администрации», - говорится в сообщении.

Программа пребывания кораблей в Одессе также предусматривает культурную программу для членов экипажей турецких кораблей, в частности, экскурсию по городу.