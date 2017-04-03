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В Одессу зашли военные корабли ВМС Турецкой Республики.
Сегодня, 3 апреля, в порт Одессы с дружественным визитом прибыли корабли ВМС Турецкой Республики - фрегат TCG "GAZIANTEP" и корвет TCG "HEYBELIADA". Корабли ошвартованы у одного из причалов морского вокзала Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины".
Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.
«Согласно программе визита, 3 и 4 апреля с 14 до 16 часов одесситы и гости города смогут посетить корабли с экскурсиями. Сегодня же командование отряда и командиры кораблей провели протокольные визиты командования ВМС ВС Украины и Одесской областной государственной администрации», - говорится в сообщении.
Программа пребывания кораблей в Одессе также предусматривает культурную программу для членов экипажей турецких кораблей, в частности, экскурсию по городу.
Теги: Донбасс, Одесса, Турция, ВМС, корабль
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