Взрыв гранаты на Днепропетровщине: десятки пострадавших

03.04.2017 14:30

Молодой украинец выяснял отношения с помощью опасного оружия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

По информации полиции, инцидент произошел в ночь на 3 апреля в поселке Знаменовка Новомосковского района Днепропетровской области около местного кафе. Молодой человек бросил на землю гранату.

«В результате взрыва за медицинской помощью в Новомосковскую районную больницу с телесными повреждениями, в основном легкими, обратилось 16 граждан. Также был поврежден автомобиль владелицы кафе, который принял на себя основной удар и предупредил более тяжелые последствия, к которым мог привести взрыв гранаты», — говорится в сообщении.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что 25-летний житель города Подгороднее Днепропетровской области таким образом решал конфликт с жителями села.

«Выяснилось, что молодой человек отдыхал в ту ночь в кафе и на момент происшествия находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время конфликта и последующей драки с другими отдыхающими развлекательного заведения, мужчина вытащил из кармана гранату и бросил ее на землю возле здания кафе», — сообщают в полиции.



