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Зарплаты по-новому: сколько заработали украинцы
Стало известно, как выросли украинские зарплаты в феврале 2017 года
Как передает Politeka со ссылкой на данные Госстата, за февраль зарплата столичных жителей немного выросла. В феврале киевляне в среднем получали 9832 гривны.
Отметим, что это более чем на тысячу гривен меньше, чем в декабре 2016-го, когда среднемесячная оплата труда составляла 11094 гривны.
В то же время, средняя украинская зарплата также показывает незначительный рост и теперь составляет 6209 гривен. Меньше всего в стране по прежнему получают жители Тернопольской области, всего 4790 гривен.
В Черниговской области в феврале зафиксирована средняя зарплата в размере 4855 грн, а в Житомирской – 4986 грн.
В Кировоградской области в фервале в среднем получали 5002 грн, в Николаевской – 5874 грн, в Одесской – 5698 грн, в Полтавской – 5829 грн, а в Хмельницкой и Черкасской – 5052 грн и 5116 грн соответственно.
Как уже сообщала Politeka, украинцы жалуются на нарушение закона о выплате минимальной зарплаты в размере 3,2 тыс. гривен.
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, заработок
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